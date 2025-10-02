Lech – Rapid NA ŻYWO. Lech już podwyższa! Ishak na 2:0! [Składy, wynik LIVE]

Lech Poznań – Rapid Wiedeń 2:0 (2:0)
Bramki: Palma (13'), Ishak (21')
Kartki:
Lech: Mrozek - Pereira, Douglas, Milić, Gurgul - Jagiełło, Ouma - Ismaheel, Palma, Lisman - Ishak.
Rapid: Hedl - Bolla, Cvetković, Ahoussou, Horn - Amane, Gulliksen, Grgić - Wurmbrand, M'Buyi, Radulović.
Lech Poznań - Rapid Wiedeń
31'
Teraz Lisman spróbował z lewej części pola karnego, ale minimalnie nad bramką!
30'
Potężny strzał Palmy z prawego narożnika pola karnego, jeszcze rykoszet, ale Hedl jakimś cudem to broni!
30'
Teraz Douglas wybija centrę Wurmbranda.
30'
Wurmbrand próbował urwać się lewą stroną, Douglas jednak dobrze mu przeszkadzał i w końcu odebrał piłkę.
27'
Kolejna akcja Rapidu, piłka w pole karne do M'Buyi, ten próbował odegrać piątą do kolegi, lecz nie trafił dobrze w piłkę.
25'
W końcu jakaś odpowiedź Rapida - mocny strzał Wurmbranda, ale też mocno nad bramką.
21'
Palma uderzył zza pola karnego w sam środek bramki. Wydawało się, że Hedl spokojnie ją złapie ale... wypluł ją przed siebie, gdzie dopadł do niej Ishak i wpakował do siatki! 2:0 dla Lecha!
21'
GOOOOOOOL! ISHAAAAAAAAK!
20'
Ouma dobrze powalczył o piłkę w środku pola, niestety chwilę później Palma stracił osaczony przez dwóch rywali.
17'
Ajjj, kontra Lecha, Palma odgrywa na prawo do Joela Pereiry, ten dośrodkowuje, lecz teraz Hedl spokojnie łapie.
14'
Dośrodkowanie w pole karne Rapida z prawej strony wypiąstkowane przez Hedla, piłka spadła prosto pod nogi Palmy, który opanował, ustawił na 16. metrze i przymierzył przy samym słupku!
13'
GOOOOOOOOOL! PALMAAAAAAAA!
11'
Ishak dostał piłkę na kilka metrów przed bramką, uderzył z powietrza bez namysłu, jednak za wysoko! Szkoda, świetna okazja do zdobycia bramki.
10'
Duuużo przebijanki w środku pola, piłka co chwila zmienia właściciela.
5'
Lech ładnie rozegrał piłkę, próbował kilku ataków, ale bez strzału.
3'
Lisman próbował przejść trzech rywali, został zatrzymany.
3'
Gurgul źle podaje, aut dla Rapida blisko pola karnego Lecha.
1'
UFFF! M'Buyi wygrywa przebitkę z Mrozkiem i trafia do siatki, na szczęście był spalony!
1'
Zaczęli!
Piłkarze już na boisku, za chwilę zaczynamy.
Atmosfera na Bułgarskiej już przed meczem jest bardzo gorąca! Kibice czekają na wielki mecz.
A tak zagrają rywale mistrza Polski.
Zum Auftakt in die UECL-Ligaphase setzt Trainer Peter Stöger auf folgende Startelf!#LPOSCR— SK Rapid (@skrapid) October 2, 2025
📲 Liveticker: https://t.co/C1HyNd07E7 pic.twitter.com/z9VFf8R2JF
Tak zagra dzisiaj Lech Poznań.
📝 Nasza XI na mecz z Rapidem Wiedeń:— Lech Poznań (@LechPoznan) October 2, 2025
__#LPOSCR pic.twitter.com/9QIspgU47w
Dobry wieczór! Już niedługo start meczu Lech - Rapid.
Witamy w relacji na żywo z meczu Lech Poznań - Rapid Wiedeń w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji 2025/26! Start meczu o 18:45, bądźcie z nami!
Lech – Rapid relacja i wynik na żywo. Pierwszy mecz Lecha Poznań w Lidze Konferencji 2025/26
Lech Poznań przystępuje do rozgrywek Ligi Konferencji jako aktualny mistrz Polski. W eliminacjach nie poradził sobie w walce o Ligę Mistrzów, odpadł też w walce o Ligę Europy, ale uprzywilejowana pozycja „Kolejorza” sprawiła, że dzięki wygraniu jednego dwumeczu z islandzkim Breidablikiem awansował on do fazy ligowej LKE. Trudno jednak powiedzieć, że losowanie rywali w fazie ligowej było dla Lecha Poznań bardzo szczęśliwe.
Mistrz Polski w fazie ligowej Ligi Konferencji zmierzy się z Rapidem Wiedeń, Rayo Vallecano, FSV Mainz, Lincoln Red Imps, Lausanne i Sigmą Ołomuniec. Oprócz teoretycznie mocnych Rapida, Rayo i Mainz mamy Lausanne i Sigmę, które są w zasadzie wielką niewiadomą dla polskich klubów. W pierwszym meczu w fazie ligowej Ligi Konferencji Lech Poznań zmierzy się z Rapidem Wiedeń i choć jest minimalnym faworytem bukmacherów, to może być to naprawdę wymagający mecz.
Warto zauważyć, że Rapid Wiedeń to obecnie lider austriackiej Bundesligi. Co więcej, w poprzednim sezonie Rapid dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji (tak jak Jagiellonia i Legia), a walkę o półfinał ze szwedzkim Djurgarden przegrał dopiero po dogrywce!