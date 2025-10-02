Lech – Rapid NA ŻYWO. Lech już podwyższa! Ishak na 2:0! [Składy, wynik LIVE]

Lech Poznań rozpoczyna walkę w fazie ligowej Ligi Konferencji i na początek rozegra jedno z trudniejszych spotkań na tym etapie rozgrywek. Rywalem Lecha będzie Rapid Wiedeń, być może nie najmocniejszy, ale zdecydowanie też nie najsłabszy przeciwnik wylosowany przez mistrza Polski. Śledź naszą relację z meczu Lech – Rapid, start spotkania już o 18:45!

i Autor: Jakub Piasecki/ Cyfrasport