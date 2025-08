Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa są już w 3. rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Przed "Jagą" dwumecz z duńskim Silkeborgiem (7-14 sierpnia), a Raków zmierzy się z izraelskim Maccabi Hajfa (7-14 sierpnia). A już dzisiaj oba polskie kluby poznały potencjalnych rywali w 4. rundzie eliminacji LK. Potencjalnego rywala w tych rozgrywkach poznała również Legia Warszawa, to w przypadku porażki w eliminacjach do Ligi Europy z z cypryjskim AEK-iem Larnaka. Poniżej wyniki losowania:

Legia Warszawa w przypadku porażki w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy z cypryjskim AEK-iem Larnaka zmierzy się w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji z lepszym z pary FK Partizan (Serbia) - Hibernian FC (Szkocja).

Raków Częstochowa w przypadku zwycięstwa w 3 rundzie eliminacji Ligi Konferencji z izraelskim Maccabi Hajfa zmierzy się w 4. rundzie eliminacji z lepszym z pary Žalgiris Kowno (Litwa) - Arda Kyrdżali (Bułgaria).

Jagiellonia Białystok w przypadku wyeliminowania w 3. rundzie duńskiego Silkeborg IF zagra w 4. rundzie z lepszym z pary HNK Hajduk (Chorwacja) - Dinamo City Tirana (Albania).

UEFA przed poniedziałkowym losowaniem 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji podzieliła zespoły na grupy. Poniżej zespoły, na które mogły trafić w losowaniu Jagiellonia, Raków i Legia.

Potencjalni rywale Jagiellonii:

FC Lausanne-Sport (Szwajcaria) / FK Astana (Kazachstan)

HNK Hajduk (Chorwacja) / Dinamo City Tirana (Albania)

Universitatea Craiova (Rumunia) / FC Spartak Trnava (Słowacja)

Žalgiris Kowno (Litwa) / Arda Kyrdżali (Bułgaria)

Polissia Żytomierz (Ukraina) / Paksi FC (Węgry)

Potencjalni rywale Rakowa:

FC Lausanne-Sport (Szwajcaria) / FK Astana (Kazachstan)

HNK Hajduk (Chorwacja) / Dinamo City Tirana (Albania)

Universitatea Craiova (Rumunia) / FC Spartak Trnava (Słowacja)

Žalgiris Kowno (Litwa) / Arda Kyrdżali (Bułgaria)

Polissia Żytomierz (Ukraina) / Paksi FC (Węgry)

Potencjalni rywale Legii (jeśli przegra z AEK-iem Larnaka): :

SK Rapid Wiedeń (Austria) / Dundee United FC (Szkocja)

Crystal Palace FC (Anglia)

FK Partizan (Serbia) / Hibernian FC (Szkocja)

Ballkani Suharekë (Kosowo) / Shamrock Rovers FC (Irlandia)

przegrany Panathinaïkós AO (Grecja) / Szachtar Donieck (Ukraina)

