Z kim Legia Warszawa zagra w III rundzie eliminacji Ligi Europy? Rywal już czekał!

II runda eliminacji Ligi Europy. Legia pokonała Banik

Komplet polskich klubów zameldował się w kolejnej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Lech Poznań dalej walczy o Ligę Mistrzów, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa dalej są w grze w Lidze Konferencji Europy. W kolejnej, trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zameldowała się Legia Warszawa. Remis 2:2 z Banikiem Ostrawa na wyjeździe sprawiał, że rewanż przy Łazienkowskiej musiał dostarczyć ogromnych emocji. I tak też się stało!

Banik Ostrawa szybko wyszedł na prowadzenie, a wypełniony po brzegi sektor gości oszalał z radości. Szczęście nie trwało długo, ale pierwsza bramka Nsame została anulowana po analizie VAR. Spalony był nieznaczny, ale Paweł Wszołek, który asystował przy golu był minimalnie za blisko bramki.

Mimo to, Legia zdążyła wrócić do gry i już na początku drugiej połowy zimną krwią popisał się Nsame. Tym razem wątpliwości nie było. Po znakomitej akcji było już 2:1. Biczachczjan zagrał fenomenalnie piętką do Morishity, który zagrał płasko. Pojezny skierował pechowo piłkę do siatki. Radość na Łazienkowskiej nie miała granic. Szaleństwo na trybunach kontynuowane było z dalszą, dobrą grą Legii.

W samej końcówce Banik Ostrawa dostał rzut karny, ale Buchta trafił w słupek! Mimo ogromnej szansy, Banik zmarnował swoją okazję.

Kto rywalem Legii w eliminacjach Ligi Europy?

Legia Warszawa zameldowała się w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Ekipa ze stolicy zmierzy się w kolejnej rundzie z AEK Larnaka, który pokonał Partizan Belgrad oraz NK Celje.

Kiedy zaplanowano kolejne mecze Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Europy? Mecze zaplanowano 7 oraz 14 sierpnia. Decydująca faza eliminacji rozegrana zostanie tydzień i dwa tygodnie później.

łukaszenka zabronił pokazywania meczu Legia - Dinamo na Białorusi. Kibice go wyzywali Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.