Awantura po meczu Legia – Banik. Trener ostro do dziennikarzy!

Legia w III rundzie eliminacji Ligi Europy

Piłkarze Legii Warszawa pokonali Banik Ostrawa 2:1 w rewanżowym meczu 2. rundy eliminacji Ligi Europy. Po remisie 2:2 w pierwszym spotkaniu to właśnie zdobywcy Pucharu Polski cieszyli się z awansu. Pierwsza połowa przyniosła sporo emocji, ale to goście objęli prowadzenie po trafieniu Erika Prekopa w 15. minucie. Legioniści odpowiedzieli dopiero po przerwie. W 54. minucie wyrównał Jean-Pierre Nsame, a 20 minut później samobójcze trafienie Karela Pojeznego dało prowadzenie warszawianom.

Legia odprawiła Banik w Lidze Europy! Jean-Pierre Nsame znów trafiał!

W końcówce meczu Banik miał szansę doprowadzić do dogrywki – po faulu Wszołka sędzia podyktował rzut karny, ale David Buchta nie trafił w bramkę, uderzając obok słupka. Mimo nieobecności „Żylety”, kibice Legii głośno wspierali swój zespół – ponad 20 tysięcy fanów stworzyło gorącą atmosferę, a po ostatnim gwizdku odpalono efektowne race w klubowych barwach.

Legia Warszawa – Banik Ostrawa: Trener Czechów ostro do dziennikarzy

Podczas pomeczowej konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał o to, dlaczego to nie Erki Prekop, a David Buchta wykonywał jedenastkę. To pierwszy z nich był kluczowym zawodnikiem Banika Ostrawa.

Z kim Legia Warszawa zagra w III rundzie eliminacji Ligi Europy? Rywal już czekał!

- Myślisz, że robimy to w ten sposób, że ten kto chce, idzie strzelać karnego? Naprawdę tak myślisz? Dlaczego o to pytasz, zaczynając od końca, od karnego? Dlaczego nie zapytasz o coś innego? Jak graliśmy, czego nam brakowało, co nam przeszkodziło? Zaczynasz od karnego – przyznał.

Z kim Legia zagra w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy?

Awans Legii to dobry prognostyk przed kolejnym wyzwaniem – już 7 sierpnia zagrają z AEK Larnaka w 3. rundzie eliminacji. Wcześniej, w najbliższą niedzielę, zmierzą się z Arką Gdynia w lidze.

