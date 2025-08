Historyczny moment polskiej piłki. Tak blisko raju jeszcze nie byliśmy. Co nam to daje?

Dobra postawa polskich klubów w eliminacjach do europejskich pucharów przynosi wymierne korzyści. Polska utrzymuje się bowiem na 13. miejscu w rankingu UEFA. To dopiero początek dobrych wiadomości. Historyczny awans otwiera przed nami drzwi, które do tej pory były zamknięte. Gra toczy się o pięć drużyn w pucharach i autostradę do fazy grupowej Ligi Mistrzów