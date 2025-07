To było pożegnanie, o jakim marzy każdy piłkarz. Jakub Piotrowski godnie zamknął swój rozdział w barwach Ludogorca Razgrad, gdzie spędził ostatnie trzy lata, odnosząc wiele sukcesów. Polski pomocnik był kluczową postacią w meczu rewanżowym II rundy eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko chorwackiej Rijece. Jego zespół wygrał po dogrywce 3:1, a on sam wpisał się na listę strzelców.

Mateusz Wieteska powitany przez nowy klub. Kuriozalna wpadka na prezentacji kadrowicza

Gol z karnego i dwie czerwone kartki. Szalony mecz na pożegnanie

Emocji w tym spotkaniu nie brakowało. Po bezbramkowym remisie w pierwszym meczu, rewanż był niezwykle zacięty. To właśnie Piotrowski w pierwszej połowie wykorzystał rzut karny, strzelając swojego pierwszego gola w tym sezonie. Dramaturgia narastała z każdą minutą. Chorwaci kończyli mecz w dziewiątkę, a druga czerwona kartka była konsekwencją brutalnego faulu właśnie na Polaku. W doliczonym czasie drugiej połowy Toni Fruk wślizgiem od tyłu zaatakował gwiazdę Ludogorca, za co wyleciał z boiska. Wcześniej, jeszcze przy stanie 1:1, plac gry opuścił Gabriel Rukavina.

Oskar Repka to postać krzepka, nie pęka przed Żiliną „Kruszyna” znów wystraszy Słowaków?

Mimo gry w osłabieniu, goście zdołali doprowadzić do dogrywki. Ostatecznie jednak to mistrz Bułgarii przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść i awansował do kolejnej rundy, zapewniając sobie przy tym udział co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. Piotrowski grał do 105. minuty, a jego drużyna w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z Ferencvarosem Budapeszt.

Afimico Pululu pręży muskuły na Serbów. Gwiazdor Jagielloni zada im dużo bólu?

Wzruszające słowa na pożegnanie. "Odchodzę jako mistrz"

Występ przeciwko Rijece był ostatnim dla reprezentanta Polski w bułgarskim klubie. Po meczu pożegnał go trener Rui Mota, który nie szczędził mu ciepłych słów.

– Idzie na następny poziom. Piotrowski był z nami na 200 procent w każdym momencie. Jego nazwisko będzie zapamiętane przez naszych fanów. Taka jest piłkarska gra. Życzymy mu wszystkiego najlepszego – powiedział portugalski szkoleniowiec, cytowany przez dsport.bg

Jean-Pierre Nsame mocno się rozbrykał. Gwiazdor Legii znów walnie z główki?

Głos zabrał także reprezentant Polski, który nie ukrywał emocji.

– Zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Cieszę się, że ten okres zakończył się dla mnie dobrze. Chciałem, żeby tak się stało. W duszy czuję wiele emocji. Spędziłem w Razgradzie trzy pełne lata. Mieliśmy wzloty i upadki, ale cieszę się z tego, jak rozstaję się z Ludogorcem – przyznał Piotrowski w rozmowie opublikowanej na sportal.bg.

Jakub Piotrowski zabierze piękną Wiktorię do Włoch. Jego narzeczona będzie błyszczeć w Serie A!

Pomocnik podkreślił swój profesjonalizm.

- Zawsze zachowuję się profesjonalnie, wiedziałem, że muszę grać. Nie chciałem myśleć o tym, co będzie dalej. Myślę, że w tym meczu pokazałem się z jak najlepszej strony. Nie było trudno utrzymać koncentrację. Chciałem się jakoś odwdzięczyć Ludogorcowi – dodał.

Na koniec podsumował swój niezwykle udany pobyt w Bułgarii.

– W ciągu tych trzech lat zdobyliśmy trzy tytuły, straciliśmy tylko jeden Puchar Bułgarii. Odchodzę jako mistrz Bułgarii. Osiągnęliśmy piękne rzeczy i zakończyłem to w świetnym stylu - dodał Piotrowski.

Ukochana Iviego Lopeza skradnie show! Ta piękność to największy skarb gwiazdy Rakowa

Jakub Piotrowski w Serie A. Czas na podbój Włoch

Teraz przed Piotrowskim nowe wyzwanie – gra we włoskiej Serie A. Według bułgarskich mediów, Udinese zapłaciło za niego 3,2 mln euro plus bonusy. W nowym klubie Polak spotka dobrze znanego sobie trenera. Szkoleniowcem Udinese jest Kosta Runjaić, z którym Piotrowski pracował w Pogoni Szczecin. Czy polski pomocnik podbije Półwysep Apeniński?

To one zagrzewają Lecha Poznań do boju! Nie oderwiesz od nich wzroku!

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie