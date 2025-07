Transfer Oskar Repki do Rakowa Częstochowa był jednym z ciekawszych ruchów w PKO BP Ekstraklasie przed startem nowego sezonu. Defensywny pomocnik wypromował się w GKS Katowice. W śląskim klubie, w 33 występach zdobył osiem bramek, co jest znakomitym wynikiem jak na zawodnika o jego profilu.

Repka wskoczył na wysokie obroty w Rakowie

Imponujące warunki fizyczne (ponad 190 cm wzrostu i blisko 100 kg wagi) czynią go groźnym przy stałych fragmentach gry. Po przejściu do Rakowa z miejsca wskoczył do składu. Pokazuje się z bardzo dobrej strony. Potwierdza, że ma ogromne możliwości, co cieszy trenera Marka Papszuna.

Jego potencjał dostrzegł również były już selekcjoner Michał Probierz, który powołał go na czerwcowe zgrupowanie kadry. Repka na debiut w narodowych barwach jeszcze musi zaczekać. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, z pewnością będzie bacznie obserwował jego postępy. Jeśli Repka utrzyma wysoką formę i udowodni wartość w Rakowie, to zapewne dostanie kolejne powołanie do drużyny narodowej.

Wichniarek: Dajcie Repce trochę spokoju

Głos w sprawie rosnącej popularności Repki zabrał Artur Wichniarek. Były reprezentant Polski postanowił ostudzić entuzjazm wokół pomocnika Rakowa. Jego zdaniem nakładanie na piłkarza tak dużej presji, może przynieść tylko więcej szkody niż pożytku.

– Facet, który zagrał dwa dobre mecze i ma dobre wejście do Rakowa Częstochowa, według was wszystkich już jest zbawcą na pozycji nr 6? To ja się zastanawiam, gdzie ten Repka był rok temu? Dajcie mu trochę spokoju – zaapelował Wichniarek w Kanale Sportowym.

Niech Repka ze spokojem się rozwija

Były napastnik reprezentacji Polski podkreślił, że nadmierne oczekiwania mogą negatywnie wpłynąć na rozwój piłkarza.

– Niech ten facet ze spokojem dalej się rozwija - tłumaczył Wichniarek. - A my zrobimy takie ciśnienie chłopakowi, że być może on sobie z tym poradzi. Może też okazać się, że znowu zamkniemy gościa na kolejne miesiące, bo będzie za wcześnie na to, żeby czuł presję tego, że jest zbawcą na pozycji numer 6 – dodał były kadrowicz.

Gdzie oglądać mecz Żilina - Raków? Transmisja TV i stream online na żywo

Mecz MSK Żilina - Raków Częstochowa odbędzie się w czwartek, 31 lipca, a jego początek zaplanowano na godzinę 20:30. Transmisję na żywo przeprowadzi kanał TVP Sport.

Dla osób, które preferują oglądanie spotkań w internecie, również przygotowano taką możliwość. Darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Studio przedmeczowe rozpocznie się na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

