W pierwszym meczu Lech Poznań rozbił u siebie 7:1 Breidablik Kopavogr w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Na rewanż jechał więc z ogromną zaliczką, aby jedynie przyklepać awans do kolejnej rundy. Trener Niels Frederiksen mógł sobie przy tak wysokim zwycięstwie na własnym stadionie pozwolić na roszady w składzie. Tym razem Lech wygrał skromniej, bo 1:0, i zameldował się w kolejnej rundzie, w której zmierzy się z Crveną Zvezdą Belgrad.

W pierwszym spotkaniu bohaterem był Mikael Ishak, który strzelił trzy gole i wszystkie z rzutów karnych. W rewanżu Szwed znów był skuteczny, bo to właśnie on w pierwszej połowie strzelił zwycięskiego gola. Asystę w tej sytuacji zanotował Filip Szymczak. Dla Ishaka to już szóste trafienie w tym sezonie.

Dla kapitana była to bramka numer 96 dla Lecha, licząc wszystkie rozgrywki. Ishak śrubuje strzeleckie dokonania w poznańskim klubie. Jest najlepszym strzelcem Kolejorza w europejskich pucharach. W dorobku ma już 21 goli, co daje mu czwarte miejsce spośród wszystkich strzelców dla polskich klubów w Europie.

Awans jest, ale styl do poprawy. Lech musi zagrać lepiej z Crveną Zvezdą

Lech zwyciężył i awansował do III rundy Ligi Mistrzów, ale nie zachwycił w tym starciu. Mistrzowie Islandii kilkukrotnie zagrozili bramce strzeżonej przez Bartosza Mrozka. Co więcej, oddali nawet więcej strzałów od Kolejorza, co może być niepokojącym sygnałem przed rywalizacją z silniejszym przeciwnikiem.

W składzie Lecha zagrał w linii pomocy Gisli Thordarson. Gdy Islandczyk został zmieniony w drugiej połowie, to dostał brawa od kibiców Breidablik. Pokazał się także Luis Palma, który na samym początku drugiej połowie trafił w słupek. Mimo to, cała drużyna będzie musiała wznieść się na wyższy poziom, aby myśleć o pokonaniu mistrza Serbii.

Breidablik Kopavogur - Lech Poznań 0:1

0:1 Mikael Ishak 29. min

Żółte kartki:

Muminović (Breidablik) - Gumny (Lech)

Sędziował: Adam Ladebäck (Szwecja). Widzów: 1471

Breidablik Kopavogur: Anton Ari Einarsson - Aron Bjarnason (23, Valgeir Valgeirsson), Arnor Gauti Jonsson, Damir Muminović, Asgeir Helgi Orrason, Gabríel Snær Hallsson - Kristinn Steindórsson (72, Kristinn Jonsson), Hoskuldur Gunnlaugsson, Viktor Karl Einarsson (72, Tobias Thomsen), Oli Valur Omarsson (86, Viktor Elmar Gautason) - Kristofer Kristinsson (46, August Orri Porsteinsson)

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Robert Gumny, Alex Douglas, Wojciech Mońka, Joao Moutinho (62, Michał Gurgul) - Filip Szymczak (63, Joel Pereira), Gísli Pórdarson (75, Mateusz Skrzypczak), Timothy Ouma, Antoni Kozubal (63, Kornel Lisman), Bryan Fiabema - Mikael Ishak (46, Luis Palma)

Kiedy mecz Lech Poznań - Crvena Zvezda Belgrad? Gdzie transmisja?

Pierwszy mecz z Crveną Zvezdą belgrad zostanie rozegrany 6 sierpnia o godz. 20:30 w Poznaniu. Rewanż zaplanowano 12 sierpnia o godz. 21:00 w Belgradzie.

