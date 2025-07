Pierwszy sukces Polski w nowym sezonie UEFA. Lech jest już pewny

Lech Poznań wygrał 1:0 w drugim meczu II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów z islandzkim Breidablikiem i awansował do kolejnej rundy. Wyeliminowanie mistrza Islandii sprawiło, że mistrzowie Polski zapewnili już sobie jesienne występy w Europie. Lech na pewno zagra co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji.

i Autor: Cyfrasport Lech Poznań: Mikael Ishak