AEK – Legia: Polak pogrążył Legię i przekazał ważną nowinę. Karol Angielski miał powody do radości [WIDEO]

AEK – Legia: Polak pogrążył Legię. Przekazał ważną nowinę [WIDEO]

Karol Angielski to prawdopodobnie jedyny Polak, który podczas meczu AEK Larnaka – Legia Warszawa miał powody do radości. Polski napastnik pokonał Kacpra Tobiasza po szybkiej kontrze gospodarzy i szybko pobiegł do bramki, by zabrać futbolówkę. Dlaczego? AEK wyszedł na prowadzenie i nie musiał gonić wyniku. Odpowiedź na to pytanie pojawiła się bardzo szybko!

Polski napastnik cypryjskiego zespołu nie tylko cieszył się ze zdobycia bramki, ale także z powodu przekazania świetnej wiadomości dla fanów. Karol Angielski szybko wsadził piłkę pod koszulkę i zaczął ssać kciuk. Ta cieszynka jest doskonale kojarzona przez fanów na całym świecie.

AEK Larnaka – Legia: Klęska i kompromitacja na Cyprze... Awans się oddalił

Karol Angielski ma dwa powody do radości. Pierwszy – jego drużyna wygrała i zdobył gola, druga – zostanie ojcem! Gratulacje!

Tuż po starcie drugiej połowy...𝐊𝐚𝐫𝐨𝐥 𝐀𝐧𝐠𝐢𝐞𝐥𝐬𝐤𝐢 wyprowadza AEK Larnaka na prowadzenie.🔴 📲 OGLĄDAJ #AEKLEG ▶️ https://t.co/oFQhM1sGZQ pic.twitter.com/EEsBOacCMg— TVP SPORT (@sport_tvppl) August 7, 2025

Kiedy rewanżowy mecz Legia - AEK?

Rewanżowy mecz między Legią Warszawa a AEK-iem Larnaka odbędzie się w przyszły czwartek, 14 sierpnia. Początek spotkania o godzinie 21:00 przy Łazienkowskiej. O nadrobienie straty trzech bramek łatwo nie będzie. Zwłaszcza, że Legia Warszawa będzie musiała radzić sobie bez Bartosza Kapustki, który obejrzał dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę.

AEK Larnaka - Legia Warszawa 4:1 (1:1)

Bramki: 16' Pons, 48' Angielski, 78' Chacon, 85' Rajović (gol samobójczy) - 18' Nsame

Kartki: Ekpolo - Biczachczjan, Kapustka (dwie), Ziółkowski

AEK Larnaka: Alomerović, Ekpolo, Roberge (28' Miramon), García, Gnali (63' Jimmy Suarez), Pons, Miličević, Ledes, Ivanović (89' Amyn), Angielski, (63' Cabrera) Chacón

Legia Warszawa: Tobiasz, Vinagre, Kapuadi, Ziółkowski, Wszołek, Augustyniak, Gonçalves (70' Chodyna), Kapustka, Stojanović (54' Alfarela), Biczachczjan (70' Morishita), Nsame (80' Rajovic)