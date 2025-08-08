Jan Tomaszewski po kompromitujących wpadkach w europejskich pucharach. Grzmoty z Łodzi [TRANSMISJA]

Jan Tomaszewski grzmi z Łodzi?! Kompromitujące wpadki polskich klubów

Polskie kluby rozpoczęły fenomenalnie nowy sezon w europejskich pucharach. Niestety, co dobre równie szybko się skończyło. W tym tygodniu nasze zespoły przegrały trzy z czterech meczów. Na pierwszy ogień poszedł Lech Poznań, który uległ przy Bułgarskiej Crvenie Zvezdzie Belgrad 1:3. W czwartek porażki poniosła Legia Warszawa (1:4 z AEK-iem Larnaka) oraz Raków Częstochowa (0:1 z Maccabi Hajfa).

Jedyną wygraną w tym tygodniu odniosła Jagiellonia Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca pokonali Silkeborg na wyjeździe i są o krok bliżej do awansu do decydującego dwumeczu o fazę ligową Ligi Konferencji UEFA.

AEK – Legia: Polak pogrążył Legię i przekazał ważną nowinę. Karol Angielski miał powody do radości [WIDEO]

W piątek, 8 sierpnia porozmawiamy o ostatnich meczach z Janem Tomaszewskim. W specjalnym wydaniu „Futbologii Przemka Ofiary” z pewnością nie zabraknie gorzkiej analizy występu warszawskiej Legii, która jest mocno krytykowana za swoją grę na Cyprze.

Oglądaj Futbologię Przemka Ofiary z Janem Tomaszewskim w piątek, 8 sierpnia o 12:00.

