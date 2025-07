Życie prywatne i zawodowe Mateusza Wieteski nabrało w ostatnim czasie niesamowitego tempa. Zaledwie kilka tygodni po tym, jak obrońca stanął na ślubnym kobiercu, zmienił otoczenie. Polak przenosi się do Turcji. Jego nowym pracodawcą został Kocaelispor, beniaminek tamtejszej ekstraklasy.

Jakub Piotrowski zabierze piękną Wiktorię do Włoch. Jego narzeczona będzie błyszczeć w Serie A!

Kuriozalna wpadka na prezentacji. Kim jest człowiek ze zdjęcia?

Wieteska został wypożyczony z Cagliari Calcio na rok. Turecki klub zagwarantował sobie w umowie prawo pierwokupu polskiego obrońcy. Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się w mediach społecznościowych nowego klubu Polaka.

Arkadiusz Reca i jego piękna żona Katarzyna. On będzie gwiazdą ligi, ona zada szyku na trybunach?

Turecki klub z radością ogłosił pozyskanie nowego defensora, jednak przy prezentacji nie ustrzegł się kompromitującej pomyłki. Chociaż w komunikacie tekstowym wszystko się zgadzało, to na jednej z grafik powitalnych zamiast wizerunku Mateusza Wieteski... przedstawiono postać zupełnie innego piłkarza.

- Witamy w świętych barwach, Wieteska! Osiągnięto porozumienie z Cagliari Calcio w sprawie tymczasowego transferu piłkarza Mateusza Wieteski do naszego klubu, z opcją wykupu - napisał Kocaelispor, najwyraźniej nie zauważając błędu na towarzyszącej mu grafice. Wpadka szybko została wychwycona przez kibiców.

Ukochana Iviego Lopeza skradnie show! Ta piękność to największy skarb gwiazdy Rakowa

Mateusz Wieteska a reprezentacja Polski. Czy Jan Urban da mu szansę?

Dla obrońcy to już czwarty zagraniczny klub w karierze. Swoją przygodę poza Polską zaczynał we francuskim Clermont Foot, skąd po dobrym sezonie przeniósł się do Cagliari Calcio. Na początku roku został wypożyczony do PAOK Saloniki. Jednak grecki klub nie zdecydował się na transfer definitywny. Teraz czas na ligę turecką. Wieteska otrzymywał powołania do reprezentacji Polski za kadencji Czesława Michniewicza, który zabrał go na mundial w Katarze, a także Michała Probierza, u którego był na zgrupowaniu w marcu i czerwcu.

Pozostaje pytanie, jak transfer do beniaminka ligi tureckiej wpłynie na jego pozycję w kadrze. Nowy selekcjoner Jan Urban z pewnością będzie bacznie obserwował występy obrońcy, który w przeszłości był kluczową postacią m.in. Legii Warszawa.

Dominika Grosicka jest jak BOGINI. To ona nakręca gwiazdę Pogoni Szczecin

Turcja przypadnie do gustu pięknej Klaudii, żonie kadrowicza?

Prywatnie to dla Wieteski bardzo szczęśliwy okres. Przed rokiem piłkarz oświadczył się swojej wieloletniej partnerce, Klaudii Kurek. W czerwcu para wzięła ślub, a uroczystość odbyła się w Pałacu Czosnowskich pod Grodziskiem Mazowieckim. Teraz nowożeńcy rozpoczną wspólne życie w Turcji.

Wyjątkowy dzień w życiu Mateusza Wieteski i pięknej Klaudii! To był ślub jak z bajki!

Kutsal renklere hoş geldin Wieteska! ⚔️Futbolcu Mateusz Wieteska'nın 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kulübümüze geçici transferi hususunda İtalya Futbol Federasyonu’na tescilli Cagliari Calcio ile anlaşma sağlanmış olup, futbolcu… pic.twitter.com/fWlHWHArHm— Kocaelispor (@Kocaelispor) July 30, 2025

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Yeni transferimiz Mateusz Wieteska için tesislerimizde imza töreni düzenlendi. ✍🏻 pic.twitter.com/1IqcWavXcf— Kocaelispor (@Kocaelispor) July 30, 2025