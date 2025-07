To jeden z najciekawszych transferów z udziałem polskiego piłkarza tego lata. Maxi Oyedele po zaledwie roku spędzonym w Warszawie opuścił Ekstraklasę. Podpisał pięcioletni kontrakt z siódmą drużyną ubiegłego sezonu Ligue 1, RC Strasbourg. Francuzi musieli sięgnąć głęboko do kieszeni, aktywując klauzulę odstępnego w wysokości sześciu milionów euro.

Błyskawiczna kariera Oyedele i transfer do Ligue 1

Oyedele trafił do Legii Warszawa przed rokiem z akademii Manchesteru United i z miejsca stał się ważnym graczem zespołu. Jego dobra gra w Ekstraklasie oraz Lidze Konferencji zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski przez Michała Probierza. Pomocnik zadebiutował w kadrze w meczu z Portugalią.

Choć końcówkę rundy jesiennej stracił przez kontuzję, to na wiosnę wrócił w dobrym stylu. Był kluczowym zawodnikiem Legii, z którą zdobył Puchar Polski i dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, świetnie prezentując się m.in. w rewanżu z Chelsea Londyn. Dobra forma nie umknęła uwadze skautów RC Strasbourg, którzy zdecydowali się na sprowadzenie utalentowanego gracza.

Tak powitali Oyedele w Strasbourgu

Zanim jednak Oyedele mógł w pełni skupić się na przygotowaniach do wymagającego sezonu, w którym jego nowy klub zagra także w europejskich pucharach, czekała go tradycyjna inicjacja. Podczas obozu przygotowawczego Polak musiał wkupić się w łaski nowej drużyny. Co więc zrobił polski pomocnik?

Oyedele wstał i wyciągnął telefon!

Zaprezentował umiejętności wokalne przed nowymi kolegami. Oyedele stanął na wysokości zadania i zaśpiewał utwór Akona "Locked up". Jak widać na nagraniu, które szybko obiegło media społecznościowe, jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Koledzy z zespołu klaskali i pomagali mu w śpiewaniu. Po tym występie nasz rodak został nagrodzili oklaskami, co oznaczało, że jego wykonanie spodobało się drużynie. Takie przywitanie z pewnością pomoże mu w szybkiej aklimatyzacji w nowym otoczeniu. Zastanawiamy się, czy Oyedele nie powinien czasem pomyśleć nad występem w muzycznym programie... Miałby w nim szansę?

Le show de Maxi en mode Akon 🎤🔥 pic.twitter.com/T3EOk354lo— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 30, 2025