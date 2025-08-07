Ewa Pajor walczy o Złotą Piłkę! Niesamowita informacja gruchnęła w czwartkowe popołudnie

Ewa Pajor wśród najlepszych piłkarek. Walczy o Złotą Piłkę

Ewa Pajor ma za sobą fenomenalny rok w barwach Barcelony i reprezentacji Polski. Napastniczka radziła sobie znakomicie w drużynie „Dumy Katalonii” i z naszą kadrą. Królowa strzelczyń La Liga kobiet, mistrzyni Hiszpanii i uczestniczka mistrzostw Europy została wyróżniona wśród trzydziestu najlepszych piłkarek i została nominowana do najważniejszej nagrody świata – Złotej Piłki. W czwartek, 7 sierpnia opublikowano pełną listę nominowanych piłkarek.

Ewa Pajor znalazła się wśród ścisłego światowego topu. Wśród zawodniczek nominowanych do tej nagrody znalazły się także inne fenomenalne piłkarki, m.in. Aitana Bonmati, dwukrotna triumfatorka Złotej Piłki, Marta, sześciokrotna zdobywczyni tego trofeum czy Alexia Putellas.

Ewa Pajor – bilans w poprzednim sezonie

Ewa Pajor w poprzednim sezonie hiszpańskiej ekstraklasy kobiet zdobyła 25 bramek i zanotowała 9 asyst w 28 meczach. Do swojego bilansu dołożyła jeszcze sześć goli i dwa kluczowe podania w Lidze Mistrzów, jedenaście bramek w Pucharze Królowej i Superpucharze Hiszpanii.

Reprezentacja Polski pod wodzą Ewy Pajor, kapitanki zespołu, po raz pierwszy w historii awansowała na mistrzostwa Europy. Historyczny sukces nie zakończył się wyjściem z grupy. Mimo to, jej trafienie także miało wpływ na to, jak odebrany został występ Polek na Euro.