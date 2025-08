Były selekcjoner reprezentacji Polski ma wrócić do pracy! Sensacyjne wieści

Waldemar Fornalik pozostaje bez pracy od września 2024 roku. To wtedy został zwolniony z Zagłębia Lubin, w którym pracował prawie dwa lata - od listopada 2022. Od tamtej pory były selekcjoner reprezentacji Polski (lipiec 2012 - październik 2013) nie spieszył się z powrotem na trenerską ławkę. Ten może nastąpić jednak już wkrótce, bo przed 62-latkiem otworzyła się możliwość spektakularnego powrotu!

Media: Waldemar Fornalik wróci do Ruchu Chorzów

Portal Meczyki poinformował, że Fornalik ma wrócić do Ruchu Chorzów. Klub z Cichej pożegnał się z dotychczasowym trenerem Dawidem Szulczkiem we wtorek, 5 sierpnia. I błyskawicznie na jego następcę wytypowano właśnie byłego selekcjonera.

Szulczek odszedł z Ruchu za porozumieniem stron, zaledwie po trzech kolejkach obecnego sezonu Betclic 1. Ligi. Kulisy tej decyzji pozostają nieznane, ale zdaniem Meczyków rozmowy z Fornalikiem są już bardzo zaawansowane. Finalizacja ma być tylko formalnością.

Fornalik i jego sukcesy z Ruchem

Taki ruch z pewnością zachwyciłby wszystkich kibiców Ruchu. To właśnie w Chorzowie doświadczony trener zyskał wymowną ksywkę "Waldek King" i zbudował renomę, która doprowadziła go do reprezentacji Polski. Teraz zaliczyłby "powrót Króla" do klubu, w którym zaczynał karierę trenerską jako grający asystent. Głównym szkoleniowcem był w latach 2009-2012 i 2014-2017.

W tym czasie Fornalik doprowadził Ruch do wicemistrzostwa Polski w sezonie 2011/12 i dwóch finałów Pucharu Polski w latach 2009 i 2012. Po sezonie zakończonym wicemistrzostwem kraju został wybrany najlepszym trenerem w Ekstraklasie i objął reprezentację. W niej skończył pracę po nieudanych eliminacjach do MŚ 2014, a powrót do klubowej piłki zaliczył po roku przerwy właśnie w Chorzowie.