Nie żyje znany sędzia. Ikony polskiej piłki w żałobie. Miał niespełna 69 lat

Nie żyje uznany polski sędzia, Zygmunt Ziober

"Z przykrością dowiedziałem się o śmierci wieloletniego naszego byłego sędziego należącego do struktur Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Wobec ciosu, który spadł na rodzinę, niełatwo znaleźć słowa otuchy. Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić. Jego najbliższym składam najszczersze wyrazy współczucia z powodu odejścia naszego Przyjaciela Zygmunta na wieczny odpoczynek do Pana" - pożegnał Zygmunta Ziobera prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Mieczysław Golba.

Jego słowa pojawiły się na oficjalnym profilu facebookowym okręgowego związku, ale nie tylko lokalne środowisko jest w żałobie. Ziober był w latach 90. ubiegłego wieku uznawany za jednego z najlepszych polskich sędziów. Poprowadził 80 spotkań międzynarodowych i około 200 na poziomie ekstraklasy. Był również biznesmenem - prowadził biuro turystyczne i zarządzał jednym z hoteli w Przemyślu.

Listkiewicz i Wójcik w żałobie

- W środowisku był zawsze odbierany jako człowiek bezkonfliktowy, do rany przyłóż. Jak każdy z nas, miał lepsze i gorsze mecze, miał lepszy i gorszy okres, ale kiedy dzisiaj, w tym smutnym dniu, rozmawiam z wieloma ludźmi, to wspomnienie jest tylko jedno: że to był człowiek niespotykanie empatyczny, nastawiony na absolutną chęć współpracy ze wszystkimi. Nie tylko jako sędzia - na łamach TVP Sport pożegnał zmarłego przyjaciela Ryszard Wójcik, sędzia m.in. mistrzostw świata we Francji (1998).

Miał on okazję pożegnać Ziobera w środę, kiedy był jeszcze w miarę sprawny i w pełni komunikatywny. Przez lata przyjaźnili się i współpracowali także na linii biznesowej.

- Najbardziej uśmiechnięty polski sędzia, jaki w ogóle kiedykolwiek był. Zawsze był najpierw uśmiech, a potem Zygmunt wchodził. Pełen ciepła, dobrych emocji, po prostu: dobry człowiek. I bardzo dzielny w różnych sprawach rodzinnych i chorobowych - opisał z kolei kolegę Michał Listkiewicz, również dla TVP Sport.

Przyczyny śmierci znanego sędziego nie zostały podane do publicznej wiadomości. W październiku Ziober skończyłby 69 lat.