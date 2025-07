Śląsk Wrocław - Wieczysta Kraków Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać mecz 1. ligi 18.07.2025?

Śląsk Wrocław i Wieczysta Kraków rozpoczną nowy sezon Betclic 1. Ligi w piątek, 18 lipca. Ten mecz zapowiada się naprawdę pasjonująco - Śląsk od 17 lat nie był na tym poziomie rozgrywkowym, a przecież w 2024 roku świętował jeszcze w ekstraklasie wicemistrzostwo Polski. Sezon 2024/2025 zakończył się jednak fatalnie i najbliższe rozgrywki wrocławianie spędzą w 1. lidze. Od razu czeka ich trudna przeprawa, bo Wieczysta niby jest beniaminkiem, ale ma wielkie aspiracje i pieniądze, które każą stawiać ją w gronie faworytów nawet do awansu.

Wystarczy spojrzeć na skład krakowskiego klubu, w którym znajdziemy m.in. byłych reprezentantów Polski - Jacka Góralskiego i Michała Pazdana. Latem Wieczysta sprowadziła np. Carlitosa, byłego króla strzelców ekstraklasy znanego z występów w Wiśle Kraków i Legii Warszawa. Czy wielkie pieniądze przełożą się na sukces na boisku? Pierwszą odpowiedzią na to pytanie będzie mecz ze Śląskiem, który zamierza jak najszybciej wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Śląsk Wrocław - Wieczysta Kraków: Transmisja online i w TV. Gdzie oglądać mecz dzisiaj 18.07.2025?

Kibice Śląska muszą też przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości, w której mecze ich drużyny nie są transmitowane co tydzień na antenie Canal+ Sport. To ta stacja pokazuje w Polsce spotkania Ekstraklasy, a gdzie oglądać 1. ligę? Niższe klasy rozgrywkowe od pewnego czasu transmitowane są przez TVP Sport. I to właśnie tam będzie dostępna transmisja z meczu Śląsk - Wieczysta.

Pierwszy mecz nowego sezonu 1. ligi pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wieczystą Kraków odbędzie się w piątek, 18 lipca 2025, o godzinie 18:00. Transmisja w TV na kanale TVP Sport, a online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. O tej samej godzinie rozpocznie się pierwszy mecz nowego sezonu ekstraklasy: Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

