Zbigniew Boniek nie wierzy w sukces Jerzego Brzęczka! Potężna szpilka. To może zaboleć

Jerzy Brzęczek przegrał rywalizację o stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski seniorów z Janem Urbanem, jednak Polski Związek Piłki Nożnej postanowił dać szansę 54-latkowi w innej roli. W piątek została przekazana informacja, że Brzęczek obejmie stery reprezentacji młodzieżowej do lat 21. Na te wieści błyskawicznie zareagował Zbigniew Boniek, który w dość mocnych słowach skomentował tę decyzję na portalu "X".

Tuż przed wyborem Jana Urbana na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski dużo mówiło się o powrocie Jerzego Brzęczka. Tak się jednak nie stało i Cezary Kulesza postawił na byłego szkoleniowca Górnika Zabrze. Niespełna miesiąc później temat Brzęczka wrócił niczym bumerang, jednak tym razem został ogłoszony, jako nowy trener kadry młodzieżowej U-21.

Zatrudnienie 54-latka oznacza, że PZPN pożegnał się z dotychczasowym trenerem - Adamem Majewskim, który w trakcie swojej kadencji wywalczył z "biało-czerwonymi" awans na finały mistrzostw Europy, niestety tam doszło do brutalnej weryfikacji. Wówczas wszystkie trzy mecze Polacy przegrali.

Praca z kadrą narodową jest ogromnym honorem. Wspólnie uznaliśmy, że nadszedł czas powrotu do piłki klubowej – powiedział Majewski, dziękując za niemal dwa lata współpracy.

Mocny komentarz Zbigniewa Bońka po wyborze Jerzego Brzęczka. Były prezes PZPN rzucił te słowa bez żadnych hamulców

Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A. Dziękuję za zaufanie i do zobaczenia na stadionach – powiedział Jerzy Brzęczek, cytowany przez profil "Łączy nas piłka".

Informację o zatrudnieniu Brzęczka od razu skomentował Zbigniewa Boniek na portalu "X".

Mnie się wydaje, że JB może jeszcze dużo dobrych rzeczy zrobić i coś udowodnić, ale w U-21 to Go nie widzę dobrzerzucił były prezes PZPN.

