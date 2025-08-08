Zbigniew Boniek nie wierzy w sukces Jerzego Brzęczka! Potężna szpilka. To może zaboleć

Tuż przed wyborem Jana Urbana na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski dużo mówiło się o powrocie Jerzego Brzęczka. Tak się jednak nie stało i Cezary Kulesza postawił na byłego szkoleniowca Górnika Zabrze. Niespełna miesiąc później temat Brzęczka wrócił niczym bumerang, jednak tym razem został ogłoszony, jako nowy trener kadry młodzieżowej U-21.

Zatrudnienie 54-latka oznacza, że PZPN pożegnał się z dotychczasowym trenerem - Adamem Majewskim, który w trakcie swojej kadencji wywalczył z "biało-czerwonymi" awans na finały mistrzostw Europy, niestety tam doszło do brutalnej weryfikacji. Wówczas wszystkie trzy mecze Polacy przegrali.

Praca z kadrą narodową jest ogromnym honorem. Wspólnie uznaliśmy, że nadszedł czas powrotu do piłki klubowej – powiedział Majewski, dziękując za niemal dwa lata współpracy.

🆕 Jerzy Brzęczek nowym selekcjonerem reprezentacji Polski U-21.PZPN informuje, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21 został Jerzy Brzęczek, który zastąpił Adama Majewskiego.– To był dla mnie niezapomniany czas i wielka duma. Praca z kadrą narodową jest… pic.twitter.com/JtmkczZ2Tl— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 8, 2025

- Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A. Dziękuję za zaufanie i do zobaczenia na stadionach – powiedział Jerzy Brzęczek, cytowany przez profil "Łączy nas piłka".

Informację o zatrudnieniu Brzęczka od razu skomentował Zbigniewa Boniek na portalu "X".

- Mnie się wydaje, że JB może jeszcze dużo dobrych rzeczy zrobić i coś udowodnić, ale w U-21 to Go nie widzę dobrze - rzucił były prezes PZPN.

