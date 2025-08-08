Ta nominacja oznacza jednocześnie pożegnanie z dotychczasowym trenerem kadry U-21, Adamem Majewskim. Odchodzi po okresie pełnym sukcesów, ale też i porażek. To właśnie pod jego wodzą, od września 2023 roku, młodzi Polacy wywalczyli awans na finały Mistrzostw Europy, które odbyły się w czerwcu 2025 roku na Słowacji. Tam biało-czerwoni przegrali jednak wszystkie trzy mecze.

Koniec misji Adama Majewskiego

Jak sam przyznał, jego misja dobiegła końca. – Praca z kadrą narodową jest ogromnym honorem. Wspólnie uznaliśmy, że nadszedł czas powrotu do piłki klubowej – powiedział Majewski, dziękując za niemal dwa lata współpracy. Jego wkład docenił również PZPN, życząc mu powodzenia w dalszej karierze.

Jerzy Brzęczek to postać doskonale znana w polskiej piłce. Jako selekcjoner pierwszej reprezentacji w latach 2018-2021 wprowadził ją do finałów EURO 2020. W nim nie poprowadził drużyny narodowej, bo został wcześniej zwolniony. Jego trenerskie CV obejmuje również pracę w takich klubach jak Raków Częstochowa, Lechia Gdańsk czy Wisła Kraków. Nie można zapominać o jego wspaniałej karierze piłkarskiej – 42 występy w kadrze i srebrny medal olimpijski z Barcelony w 1992 roku, gdzie był kapitanem drużyny.

Nowy rozdział pod wodzą doświadczonego trenera

Nowy selekcjoner nie kryje entuzjazmu związanego z powrotem. – Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji – podkreślił Brzęczek.

Jego głównym zadaniem będzie więc przygotowanie kolejnego pokolenia piłkarzy do walki o następne cele i płynne wprowadzanie ich do dorosłej piłki. Dla polskiej młodzieżówki zaczyna się nowy, niezwykle ciekawy rozdział.

