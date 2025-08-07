Jan Urban z oficjalnym ogłoszeniem w sprawie Roberta Lewandowskiego. Odpowiada na zarzuty w jego stronę

Jan Urban o Robercie Lewandowskim: "Obiecuję..."

Podczas swojej pierwszej konferencji prasowej jako trener kadry, Jan Urban został zapytany między innymi o sytuację związaną z Robertem Lewandowskim. Przypomnijmy, że poprzedni selekcjoner, Michał Probierz, odebrał Lewandowskiemu opaskę kapitana, co skłoniło napastnika do ogłoszenia, że nie zagra więcej w reprezentacji, dopóki Probierz będzie ją prowadził.

Urban zaznaczył wtedy, że zanim podejmie decyzję dotyczącą kapitana, musi najpierw spotkać się z zawodnikami, w tym z Lewandowskim, i porozmawiać z nimi o całej sytuacji. Teraz, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, został zapytany, czy taka rozmowa z Lewandowskim już się odbyła oraz czy napastnik FC Barcelony zamierza wrócić do drużyny narodowej.

ZOBACZ TEŻ: Kontrowersje po meczu Lech – Crvena Zvezda. Rosyjski sponsor reklamował się w Poznaniu

– Wiem, że musi pan o to zapytać, ale ja nie mogę teraz odpowiedzieć. Porozmawiam z Robertem i obiecuję raz jeszcze, że do pierwszego zgrupowania kadry przed meczami z Holandią i Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026 roku sprawa jego powrotu do drużyny zostanie wyjaśniona – powiedział Urban.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Jan Urban: Lewandowski ciągnął tę drużynę

Dziennikarz "Wyborczej" zapytał również trenera, czy należy do grona tych, którzy uważają, że obecność Lewandowskiego w kadrze stała się problemem.

– Dla mnie to absurdalna teoria. Tak absurdalna, że nie bardzo chce mi się wchodzić w polemikę. Ale jeśli już mnie pan zmusza, to jestem zdania, że fakt, iż piłkarska reprezentacja Polski grała ostatnio w tak wielu wielkich turniejach, jest zasługą Lewandowskiego i jego goli. On ciągnął tę drużynę. Oczywiście zdobywał więcej bramek wtedy, gdy zespół grał lepiej – rzucił Urban, przytaczając również historię wzlotów i upadków "Lewego" w Barcelonie, którą mówił na pierwszej konferencji prasowej: – W pierwszym roku w Barcelonie Robert strzelił więcej goli niż w drugim, bo drużyna grała lepiej. W trzecim zdobył ich aż 42, kiedy zespół Hansiego Flicka osiągnął szczyt formy.

ZOBACZ TEŻ: Izraelscy piłkarze przylecieli do Polski. Zostali potraktowani w specjalny sposób. „Napięcie wzrasta”

Do tej pory Robert Lewandowski rozegrał w kadrze 157 meczów, zdobył 84 gole i zaliczył 35 asyst.

Pierwszy mecz Jana Urbana jako selekcjonera reprezentacji Polski odbędzie się 4 września – wtedy Polacy zmierzą się na wyjeździe z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Następnie, 7 września, Biało-Czerwoni zagrają z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.