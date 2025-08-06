Kontrowersje po meczu Lech – Crvena Zvezda. Rosyjski sponsor reklamował się w Poznaniu

Lech Poznań – Crvena Zvezda Belgrad: Rosyjski sponsor na koszulkach Serbów

Lech Poznań przegrał pierwszy mecz eliminacji Ligi Mistrzów. Crvena Zvezda Belgrad przyjechała do Poznania jako zdecydowany faworyt i, niestety, potwierdziło się to na boisko. Choć po stracie pierwszej bramki już w dziewiątej minucie „Kolejorz” rzucił się do ataku i doprowadził do remisu, to indywidualne błędy w drugiej odsłonie zostały wykorzystane przez gości, którzy po bramkach Krunica i Bruno Duarte wygrali 3:1. Jedyną bramkę dla mistrza Polski zdobył Mikael Ishak.

Niestety, w Poznaniu nie zabrakło kontrowersji. Wszystko za sprawą koneksji fanów i klubu z Belgradu z Rosją. Fani serbskiej ekipy nie ukrywają swojej wielkiej sympatii do tego kraju. Co więcej, na koszulkach zespołu ze stolicy Serbii widnieje z dumą wielkie logo rosyjskiego wydobywcy gazu ziemnego, Gazpromu.

Po inwazji Rosji na Ukrainę UEFA wyrzuciła Gazprom z listy sponsorów Ligi Mistrzów. Niestety, nie wpływają na to, kto pojawia się na koszulkach zespołów występujących w ich rozgrywkach. W ten sposób, mimo że zbanowani przez europejską federację, to pojawiają się w Champions League czy Lidze Europy. Co ważne, Lech Poznań nie

Lech Poznań - Crvena Zvezda Belgrad 1:3 (1:1)

Bramki: 34' Ishak - 9', 52' Krunic, 73' Bruno Duarte

Kartki: Jagiełło - Krunic

Lech: Mrozek - Pereira (82' Gumny), Skrzypczak, Milic, Moutinho - Kozubal (71' Thordarson), Jagiełło (71' Ouma) - Gholizadeh (64' Szymczak), Palma, Bengtsson (64' Rodriguez) - Ishak

Crvena Zvezda: Matheus - Seol, Rodrigo, Veljkovic, Tiknizyan - Milson (46' Babicka), Elsnik, Krunic, Ivanic - Bruno Duarte (78' Katai), Ndiaye (78' Arnautović)