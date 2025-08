Nowy sztab szkoleniowy reprezentacji Polski w ubiegłym miesiącu rozpoczął pracę. Selekcjoner Jan Urban oraz jego asystent Jacek Magiera pokazali, że bycie częścią kadry narodowej to nie tylko obowiązki sportowe, ale także przywiązanie do historii i narodowych wartości.

Jan Urban oddał hołd bohaterom w rocznicę Powstania Warszawskiego

1 sierpnia to data o wyjątkowym znaczeniu dla każdego Polaka. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego nowy sztab kadry postanowił w symboliczny sposób oddać cześć bohaterom. Jan Urban i Jacek Magiera zapozowali do zdjęcia w pamiątkowych koszulkach, które upamiętniały to historyczne wydarzenie.

Fotografię w mediach społecznościowych udostępnił Jacek Magiera. Gest trenerów spotkał się z ogromnym uznaniem i został odebrany jako piękny dowód patriotyzmu oraz szacunku dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę. To ważny sygnał, że dla nowego sztabu tożsamość narodowa jest nierozerwalnie związana z prowadzeniem reprezentacji.

Selekcjoner obserwował mecz Legii w Lidze Europy

Patriotyczny gest to jednak nie wszystko. Nowy sztab od razu ruszył do realizacji swoich głównych zadań. Jan Urban wraz z asystentem byli obecni na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej, gdzie obserwowali rewanżowy mecz eliminacji Ligi Europy, w którym Legia Warszawa mierzyła się z Banikiem Ostrawa. Trener przyglądał się potencjalnym kandydatom do gry w narodowych barwach. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem stołecznej drużyny 2:1, co dało jej awans. Selekcjoner pokazuje, że uważnie monitoruje formę piłkarzy grających w Ekstraklasie.

