Lewandowski skusi się na arabskie miliony? Jan Tomaszewski komentuje NA ŻYWO

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie ponownie stała się gorącym tematem. Choć jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok, hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" informuje o poważnym zainteresowaniu ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. Tamtejsi szejkowie mieli już sondować możliwość sprowadzenia polskiego napastnika, kusząc go ofertą, która mogłaby być zbliżona do bajońskiego kontraktu Cristiano Ronaldo.

Lewandowski na celowniku Saudyjczyków. Hiszpanie ujawniają szczegóły

Według doniesień medialnych, ewentualna propozycja dla "Lewego" mogłaby opiewać na kwotę zbliżoną do tej, jaką w Al-Nassr zarabia Portugalczyk – mowa o 208 milionach euro rocznie. Mimo że otoczenie piłkarza zapewnia o jego szczęściu w Katalonii, władze Barcelony z niepokojem patrzą na te doniesienia. Dziennikarze sugerują, że choć trener Hansi Flick liczy na Polaka, klub mógłby zgodzić się na jego odejście.

Przeczytaj także: Lewandowski kopie jak Van Damme! Prawie trafił Yamala, ale cyrki na treningu Barcelony

Gdyby otrzymał świetną ofertę, która gwarantowałaby mu więcej pieniędzy i dłuższy kontrakt, władze Barcelony z uwagi na szacunek do niego i jego zasług, gotowe są dać mu odejść - czytamy w "Mundo Deportivo". Dodatkowym atutem Saudyjczyków jest fakt, że okno transferowe w Azji jest otwarte aż do 23 września, co daje im więcej czasu na przekonanie zawodnika. Wątpliwe jednak, żeby Lewandowski się zgodził. Piłkarz i jego rodzina czują się w Barcelonie świetnie i najchętniej zostaliby na dłuższy czas.

Polskie kluby błyszczą w Europie. Czas na euforię?

To jednak nie koniec sportowych emocji. Ostatnie tygodnie to także pasmo sukcesów polskich drużyn na arenie międzynarodowej, które zaimponowały formą i zapewniły sobie awans do kolejnych rund europejskich pucharów. Czy to zwiastun lepszych czasów dla naszej piłki klubowej?

Zobacz też: Robert Lewandowski otoczony przez kobiety. Sceny w Korei Południowej. Jego reakcja była wymowna

Jak na te wszystkie doniesienia zapatruje się Jan Tomaszewski? Czy jego zdaniem kapitan reprezentacji Polski powinien rozważyć ofertę z Bliskiego Wschodu? Jak ocenia postawę naszych pucharowiczów? Ocenę sytuacji i bezkompromisowe opinie legendarnego bramkarza przedstawimy w naszym programie.

Zapraszamy na transmisję LIVE już w piątek 1.08.2025 roku o godzinie 12:00 na kanale "Super Express Sport" na YouTube

QUIZ. Jak dobrze znasz Jana Tomaszewskiego?! 10/10 to Twój obowiązek Pytanie 1 z 10 Z jakiego miasta pochodzi Jan Tomaszewski? Łódź Warszawa Wrocław Następne pytanie