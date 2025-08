Historia Jean-Pierre'a Nsame w Legii Warszawa to gotowy scenariusz na film o wzlotach i upadkach. Napastnik, który w ubiegłym sezonie pod wodzą Goncalo Feio był odstawiony na boczny tor, za kadencji nowego trenera Edwarda Iordanescu przeżywa prawdziwy renesans formy. Jego występ w rewanżowym meczu II rundy eliminacji Ligi Europy przeciwko Banikowi Ostrawa był tego najlepszym dowodem.

Jean-Pierre Nsame. Poczekał na tego jednego gola. Niesamowity występ Kameruńczyka

Legia wygrała z czeskim zespołem 2:1, a bohaterem spotkania bezdyskusyjnie został Nsame. Choć na tablicy wyników jego nazwisko pojawiło się tylko raz, to w rzeczywistości do siatki trafiał aż trzykrotnie. Dwa jego gole z pierwszej połowy nie zostały jednak uznane z powodu pozycji spalonej. To mogłoby podciąć skrzydła wielu zawodnikom, ale nie jemu. Kameruńczyk zachował zimną krew i w drugiej części gry wreszcie dopiął swego, zdobywając prawidłową i, jak się okazało, zwycięską bramkę.

Gwiazdor Legii w trzech sytuacjach zachował się znakomicie

Jego występ zaimponował kolegom z drużyny. Kacper Tobiasz, bramkarz Legii, z uwagą śledził każdą z akcji napastnika.

– Wolałem poczekać do końca, żeby zobaczyć, jak sędzia wskaże na środek boiska – przyznał Tobiasz, cytowany przez PAP. – Fajnie, że Nsame strzelił gola, choć we wszystkich trzech sytuacjach znakomicie się zachował – podkreślił z uznaniem.

Co stoi za tak spektakularną przemianą napastnika, który jeszcze niedawno wydawał się niepotrzebny przy Łazienkowskiej? Według Kacpra Tobiasza kluczową rolę odegrał nowy szkoleniowiec, Edward Iordanescu, który potrafił dotrzeć do zawodnika i odblokować jego potencjał.

– Trener znalazł w nim to, co najlepsze i potrafi to wykorzystać – wyjaśnił bramkarz "Wojskowych", cytowany przez PAP. – Drużyna kreuje mu sytuacje, a on po prostu je znakomicie wykańcza. To łańcuch zdarzeń. W treningach widać, że ma to coś. Potrzebował czasu i wsparcia odpowiednich osób. Jest klasowym napastnikiem. Mam nadzieję, że skończy ten sezon z jak największą liczbą bramek – dodał Tobiasz.

Kameruński napastnik będzie liderem Legii?

Słowa te pokazują, jak wielką zmianę przeszedł nie tylko sam Nsame, ale i postrzeganie go wewnątrz szatni. Z piłkarza, którego przyszłość była niepewna, stał się liderem ofensywy i zawodnikiem, na którego liczy cały zespół. Jego skuteczność (gole w trzech meczach z rzędu) to dowód, że zaufanie, jakim obdarzył go rumuński szkoleniowiec, przynosi wymierne efekty.

