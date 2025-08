Lech poznał potencjalnego rywala w ostatniej rundzie el. Ligi Mistrzów! Wyniki losowania

Wyniki losowania ostatniej rundy el. Ligi Mistrzów:

Ścieżka mistrzowska:

Łudogorec Razgrad (Bułgaria)/Ferencvaros (Węgry) - Shkendija (Macedonia Północna)/Karabach Agdam (Azerbejdżan)

Lech Poznań (Polska)/Crvena zvezda (Serbia) - Dynamo Kijów (Ukraina)/Pafos (Cypr)

FK Bodo/Glimt (Norwegia) - Sturm Graz (Austria)

Celtic (Szkocja) - Kajrat Ałmaty (Kazachstan)/Slovan Bratysława (Słowacja)

FC Basel (Szwajcaria) - Malmoe (Szwecja)/FC Kopenhaga (Dania)

Ścieżka ligowa:

Feyenoord (Holandia)/Fenerbahce (Turcja) - Nicea (Francja)/Benfica (Portugalia)

Rangers (Szkocja)/Viktoria Pilzno (Czechy) - Salzburg (Austria)/Club Brugge (Belgia)

Losowanie el. Ligi Mistrzów Witamy w relacji na żywo z losowania ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów! Już od 12:00 poznamy ewentualnego rywala Lecha Poznań w walce o LM. Mistrz Polski najpierw będzie musiał jednak ograć serbską Crveną zvezdę. Lech zna już potencjalnych rywali w ostatniej rundzie el. LM. To o 12:00, a godzinę później pozna ewentualnego rywala w walce o fazę ligową Ligi Europy - w razie porażki w najbliższym dwumeczu z Crveną: Dziś czekają nas dwa losowania 🖲️ O godzinie 12:00 poznamy rywala w play-offach Ligi Mistrzów, o 13:00 - w Lidze Europy.



Potencjalni rywale w 4. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów:



Kajrat Ałmaty (🇰🇿) / Slovan Bratysława (🇸🇰)

FC Basel (🇨🇭)

KF Shkëndija (🇲🇰) / Karabach FK (🇦🇿)… pic.twitter.com/Op5rrqPGNu — Lech Poznań (@LechPoznan) August 4, 2025 Pierwszy sukces Polski w nowym sezonie UEFA. Lech jest już pewny Przypomnijmy, że Lech po awansie do 3. rundy el. LM zapewnił już sobie co najmniej fazę ligową Ligi Konferencji. 12:00 Wybiła 12:00, a to oznacza, że zaczynamy losowanie! Tobias Hedtstuck rozpoczyna losowanie w Nyonie. Tom Barlow tłumaczy teraz całą procedurę. Pierwsze mecze fazy play-off el. LM odbędą się 19 i 20 sierpnia. Losowanie zacznie się od ścieżki mistrzowskiej - tej interesującej nas najbardziej ze względu na Lecha. Zwycięzca pary Lech Poznań - Crvena zvezda jest w tym losowaniu rozstawiony. Dzięki temu teoretycznie uniknie najmocniejszych rywali. Losowanie rozpoczęte! Łudogorec Razgrad/Ferencvaros zagra ze Shkendiją/Karabachem Agdam. I już LECH POZNAŃ/CRVENA ZVEZDA. Rywalem Lecha lub Crvenej będzie Dynamo Kijów lub Pafos! FK Bodo/Glimt wpadło na Sturm Graz. Celtic zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Kajrat Ałmaty - Slovan Bratysława. FC Basel zamyka ścieżkę mistrzowską z Malmoe/FC Kopenhaga. Czas na ścieżkę ligową, w której poznamy naprawdę mocne pary. Feyenoord/Fenerbahce kontra Nicea/Benfica! I ostatnia para - Rangers/Viktoria Pilzno kontra Salzburg/Club Brugge. Najważniejsza wiadomość - Lech Poznań po ewentualnym wyeliminowaniu Crvenej zvezdy zagra z Dynamem Kijów/Pafos. Pierwszy mecz zagra u siebie. Losowanie Ligi Europy: Relacja na żywo. Z kim zagra Legia Warszawa w 4. rundzie eliminacji? Lech też pozna rywala! [LIVE 4.08.2025] I to już koniec losowania ostatniej rundy el. Ligi Mistrzów. O godzinie 13:00 zapraszamy na drugie losowanie z udziałem Lecha, a także Legii Warszawa!

Polskie kluby świetnie rozpoczęły tegoroczne eliminacje do europejskich pucharów. Wygrały 9 z 10 rozegranych meczów i nie przegrały żadnego. Lech Poznań walkę o awans do Ligi Mistrzów rozpoczął od 2. rundy, w której pewnie wyeliminował islandzki Breidablik. Zwycięstwa 7:1 u siebie i 1:0 na wyjeździe sprawiły, że mistrzowie Polski są już pewni jesiennych występów w Europie. Na pewno zagrają co najmniej w Lidze Konferencji, ale wciąż są w grze o najbardziej prestiżową LM. W najbliższej rundzie zmierzą się z serbską Crveną zvezdą - pierwszy mecz już w środę, 6 sierpnia, w Poznaniu. Zwycięzca z tej pary będzie o krok od spełnienia marzeń, a dwa dni wcześniej poznamy potencjalnego ostatniego rywala Kolejorza.

Pierwszy sukces Polski w nowym sezonie UEFA. Lech jest już pewny

Losowanie el. Ligi Mistrzów na żywo. Z kim zagra Lech?

Rano przed losowaniem UEFA ogłosiła podział we wszystkich losowaniach. Dzięki temu znamy już potencjalnych rywali dla zwycięzcy dwumeczu Lech - Crvena zvezda. Są to:

FC Kajrat Ałmaty (Kazachstan)/SK Slovan Bratysława (Słowacja)

FC Basel 1893 (Szwajcaria)

KF Shkendija (Macedonia Płn.) vs Qarabag FK (Azerbejdżan)

Dynamo Kijów (Ukraina) vs Pafos FC (Cypr)

SK Sturm Graz (Austria)

Na kogo potencjalnie wpadnie Lech? Odpowiedź na to pytanie już po godzinie 12:00.