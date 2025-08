W tym sezonie hiszpański napastnik pokazał się tylko w rywalizacji z Aktobe. Najwyraźniej nie przekonał do siebie trenera Edwarda Iordanescu. Czy jego nieobecność oznacza, że niebawem pożegna się z Legią? Hiszpan rozegrał w ekipie z Łazienkowskiej dwa sezonu. W kolekcji ma Superpuchar i Puchar Polski.

Iordanescu: Gual chce grać więcej

- Marc to bardzo jakościowy zawodnik - powiedział trener Iordanescu, cytowany przez klubowe media. - Pewnie nie jest zbyt zadowolony, że nie wystąpił. Na pewno chce grać więcej. Bardziej widzę go jako drugiego napastnika, może nie najbardziej wysuniętego. Potrafi dobrze podać w pole karne - zaznaczył.

Dlaczego Gual nie zagrał z Banikiem?

- Ze względów taktycznych, postanowiłem nie wystawiać go w wyjściowej jedenastce - tłumaczył Iordanescu. - Potrzebowaliśmy klasycznej dziewiątki, gotowej w każdej chwili. Nie wiem, co będzie w kolejnych meczach. Bardzo szanuję Guala. Myślę, że moje wybory okazały się słuszne, również pod kątem linii ataku - podkreślił Rumun.

W kadrze Reca i Rajović

Do pucharów zostali za to zgłoszeni piłkarze, których pozyskano w tym oknie transferowym. To obrońca Arkadiusz Reca, który występował we włoskich klubach. Na liście znalazł się także napastnik Mileta Rajović, za którego Legia według medialnych doniesień miała zapłacić trzy miliony euro i tym samym pobić transferowy rekord klubu i Ekstraklasy. Czy z tym duetem Legia wyeliminuje Cypryjczyków, a w kolejnej rundzie wywalczy przepustkę do fazy ligowej Ligi Europy? W kadrze zgłoszonej do UEFA znalazło się 27 piłkarzy.

Kadra Legii na mecze z AEK Larnaka:

Bramkarze:

Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak, Wojciech Banasik

Obrońcy:

Steve Kapuadi, Marco Burch, Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca, Ruben Vinagre, Patryk Kun, Jan Ziółkowski, Petar Stojanović, Artur Jędrzejczyk

Pomocnicy:

Claude Goncalves, Rafał Augustyniak, Kacper Chodyna, Wahan Biczachczjan, Juergen Elitim, Ryoya Morishita, Pascal Mozie, Wojciech Urbański, Bartosz Kapustka

Napastnicy:

Migouel Alfarela, Ilia Szkurin, Jean-Pierre Nsame, Jakub Żewłakow, Mileta Rajović

