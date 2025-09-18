Newcastle - Barcelona. Składy. Robert Lewandowski od pierwszych minut! Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych

Newcastle - Barcelona. Znamy składy!

Szykują się ogromne emocje na St. James Park! Barcelona po trzech zwycięstwach i remisie w lidze hiszpańskiej jest faworytem tego spotkania. Jednak należy pamiętać, że po drugiej stronie o komplet punktów będzie walczyła ekipa Newcastle, która po sezonie przerwy wraca do gry w Lidze Mistrzów.

Hansi Flick docenił rywali na konferencji prasowej i spodziewa się trudnego meczu.

- [...] I naprawdę spodziewam się silnej drużyny, wysokiej drużyny, z dużą intensywnością, z dużą dynamiką. Grają drugie piłki w pionie, grają naprawdę dobrze. To jest drużyna budowana przez ostatnie lata i Eddie Howe naprawdę wraz ze swoim sztabem szkoleniowym wykonał fantastyczną pracę - powiedział niemiecki szkoleniowiec.

Newcastle - Barcelona. Oto skład wytypowany przez Hansiego Flicka

Flick zgodnie z przewidywaniami hiszpańskich mediów postawił od pierwszych minut na Roberta Lewandowskiego. Polak nie miał łatwego początku sezonu, ponieważ w pierwszych dwóch spotkaniach był kontuzjowany. W kolejnych spotkaniach kapitan reprezentacji Polski mógł liczyć tylko na kilkuminutowe występy. 37-latek po zgrupowaniu reprezentacyjnym otrzymał ponad 20 minut w starciu z Valencią, wówczas Polak popisał się dubletem, przez co mógł ponownie odzyskać zaufanie trenera Flicka. Niestety na ławce rezerwowych od początku spotkania usiądzie Wojciech Szczęsny.

Newcastle - Barcelona. Składy

Newcastle: Pope - Trippier, Schar, Burn, Livramento - Bruno, Tonali, Joelinton - Elanga, Woltemade, Gordon

Barcelona: Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin - Pedri, de Jong - Raphinha, Lopez, Rashford - Lewandowski.

Początek spotkania Newcastle - Barcelona zaplanowany na 21:00. Zapraszamy na relacje tekstową na supersport.se.pl.