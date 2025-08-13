PSG – Tottenham: gdzie oglądać Superpuchar Europy? Transmisja TV na żywo i stream z Superpucharu Europy dzisiaj 13.08.2025

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-08-13 19:08

Najlepsze drużyny w Europie z poprzedniego sezonu stanąć naprzeciwko sobie! Paris Saint-Germain, zwycięzca Ligi Mistrzów, całkiem niedawno poniósł bolesną porażkę w finale Klubowych Mistrzostw Świata. Tottenham, triumfator Ligi Europy, w tym czasie odpoczywał i przygotowywał się do starcia z francuską drużyną. Z tekstu poniżej dowiesz się, gdzie obejrzeć finał Superpucharu Europy, który zostanie rozegrany dzisiaj, 13 sierpnia, o 21:00.

PSG - Tottenham gdzie oglądać Superpuchar Europy?

Autor: AP PHOTO/MATTHIAS SCHRADER PSG - Tottenham gdzie oglądać Superpuchar Europy?

Gdzie obejrzeć mecz PSG - Tottenham? Superpuchar UEFA 2025 na jakim kanale?

Po wielu latach prób Paris Saint-Germain w końcu sięgnęło po trofeum, o którym marzyli jego katarscy właściciele – Ligę Mistrzów. Po porażce w Klubowych Mistrzostwach Świata podopieczni Luisa Enrique chcą poprawić sobie humory i zdobyć kolejne trofeum, Superpuchar Europy. W nim, jako triumfatorzy Ligi Mistrzów, zmierzą się z wygranym Ligi Europy, a tę w minionym sezonie wygrał Tottenham, który na poważne trofeum czekał zdecydowanie dłużej niż PSG, ale też w końcu osiągnął swój cel, choć później trener „Spurs”, Ange Postecoglou został... zwolniony! Superpuchar będzie więc dla nowego szkoleniowca, Franka Thomasa, świetną okazją do rozpoczęcia pracy od sięgnięcia po trofeum. Mecz o Superpuchar Europy zostanie rozegrany już dzisiaj, 13 sierpnia 2025 r., o godzinie 21:00. Areną tego starcia będzie Stadio Friuli w Udine. Transmisja TV z tego spotkania w Polsce będzie dostępna na kanałach Canal+ Extra oraz Canal+ Sport. Stream online dostępny będzie na platformie Canal+ Online.

Mecz o Superpuchar Europy nie jest być może najbardziej ekscytującym starciem dla fanów na Starym Kontynencie, wciąż jednak mówimy o starciu zespołów, które okazały się najlepsze w Europie w poprzednim sezonie. Fani zastanawiają się, czy zmagania o Superpuchar UEFA nie powinny być rozbudowane, ponieważ obecnie w Europie rozgrywa się nie dwa, a trzy puchary. O miano tej najlepszej w Europie mógłby więc walczyć także zwycięzca Ligi Konferencji. Co ciekawe, los chciał, że w tym roku zwycięzca Ligi Mistrzów, PSG, już zmierzyło się ze zwycięzcą Ligi Konferencji, ale miało to miejsce w finale Klubowych Mistrzostw Świata! Wówczas zdecydowanie lepsza okazała się Chelsea, która zmiotła PSG z boiska, wygrywając 3:0. Tym razem na drodze PSG znów stanie angielska drużyna, ale trudno spodziewać się, żeby francuski zespół znów tak gładko przegrał.

