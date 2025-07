LECH POZNAŃ

Spis treści

Piłkarze Lecha Poznań stają przed niezwykle ważnym zadaniem. Po fatalnym starcie sezonu, w którym przegrali mecz o Superpuchar Polski z Legią Warszawa (1:2) i zostali rozbici przez Cracovię (1:4) w PKO BP Ekstraklasie, muszą pokazać charakter w europejskich pucharach. Pierwszą przeszkodą na drodze do Ligi Mistrzów jest mistrz Islandii, Breidablik Kopavogur. To drużyna, która w sezonie 2023/24 zasmakowała już gry w fazie grupowej Ligi Konferencji.

Mistrz Islandii docenia Lecha, ale widzi jego słabości

Szkoleniowiec gości, Halldor Arnason, na konferencji prasowej nie ukrywał, że jego sztab dokładnie przeanalizował ostatnie występy "Kolejorza". Choć docenia klasę polskiego zespołu, to dostrzega też jego problemy.

- Lech to wielki europejski klub - powiedział Halldor Arnason, cytowany przez Polską Agencję Prasową. - Widzieliśmy mecz z Cracovią. Lech miał trochę kłopotów w tym spotkaniu, lecz nie zmienia to faktu, że jest to mocna drużyna. W składzie jest wielu świetnych zawodników. Jednego znamy bardzo dobrze czyli Gisliego Thordarsona. Musimy uważać na takich piłkarzy jak Afonso Sousa, czy Mikael Ishak, którzy stanowią o sile ofensywnej drużyny - zaznaczył.

Halldor Arnason: Nie będziemy podejmować ryzyka

Trener mistrza Islandii zdradził również, jaki plan na mecz w Poznaniu ma jego zespół. Kluczem ma być ostrożność i wywiezienie z Polski wyniku, który pozwoli realnie myśleć o awansie w rewanżu.

- Na pewno nie możemy podejmować zbyt dużego ryzyka. Musimy zabrać do domu taki rezultat, który pozwoli nam rozstrzygnąć sprawę awansu na swoim stadionie - przekonywał Arnason.

Breidablik celuje w fazę ligową europejskich pucharów

Szkoleniowiec Breidablik nie ukrywa, że jego drużyna ma ambitne cele na ten sezon w Europie.

- Celem jest awans do fazy ligowej któregoś z europejskich pucharów. Chcielibyśmy wygrać jak najwięcej dwumeczów. Marzy nam się, aby być pierwszym zespołem z Islandii, który wystąpi w fazie ligowej Ligi Europy - zadeklarował Islandczyk, cytowany przez PAP.

Kiedy mecz Lech - Breidbalik? Gdzie transmisja?

Mecz Lech Poznan - Breidablik Kopavogur zaplanowany jest na 22 lipca (wtorek) o godz. 20.30 na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisja zawodów odbędzie się w TVP 1. Rewanż – 30 lipca. Jeśli Lech awansuje do kolejnej fazy, to zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Lincoln Red Imps - Crvena Zvezda Belgrad.

