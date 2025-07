W tym sezonie celem Legii jest wywalczenie awansu do fazy grupowej Ligi Europy. Warszawski zespół udanie rozpoczął swoją kampanię, eliminując w I rundzie kazachski FK Aktobe po dwóch skromnych zwycięstwach 1:0. Teraz przed podopiecznymi trenera Edwarda Iordanescu znacznie trudniejsze zadanie. W II rundzie eliminacji ich rywalem będzie czeski Banik Ostrawa. Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 lipca w Czechach, a rewanż na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej zaplanowano na 31 lipca. To właśnie ten dwumecz zadecyduje, czy Legia będzie przygodę w Europie.

Lech Poznań poznał drogę do Ligi Mistrzów. Na horyzoncie serbska potęga i miliony euro do zgarnięcia

Czas na poważne wyzwania. Kim są potencjalni rywale Legii?

Jeśli Legia Warszawa pokona Banik Ostrawa, to w III rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu NK Celje (Słowenia) - AEK Larnaka (Cypr). Pierwszy mecz "Wojskowi" rozegraliby na wyjeździe 7 sierpnia, a rewanż odbyłby się 14 sierpnia w Warszawie.

Paweł Skrzypek przed startem nowego sezonu Ekstraklasy. Wskazuje faworytów i mówi, kto załapie się do Ligi Mistrzów [ROZMOWA SE]

Słoweńcy z Celje też byli rewelacją Ligi Konferencji

NK Celje to klub, który polscy kibice mogą kojarzyć z poprzedniego sezonu. To właśnie z tą drużyną w Lidze Konferencji rywalizowała Jagiellonia Białystok. Słoweńcy, podobnie jak Legia i Jagiellonia, dotarły do ćwierćfinału tamtych rozgrywek, co pokazuje spory potencjał. Klub ma na koncie dwa tytuły i zdobyty w ubiegłym sezonie Puchar Słowenii, choć ligowe zmagania zakończył dopiero na czwartej pozycji.

Jan Urban ma plan na Roberta Lewandowskiego. Padły kluczowe słowa o gwieździe kadry

AEK Larnaka stać na wiele

Z kolei AEK Larnaka w swoim dorobku ma pięć tytułów mistrzowskich. Miniony sezon, podobnie jak Celje, zakończył triumfem w krajowym pucharze. W lidze zajął klub jednak czwartą lokatę. Niezależnie od tego, który z tych zespołów ostatecznie stanie na drodze Legii, jedno jest pewne – poprzeczka idzie w górę. Najpierw jednak cała uwaga musi skupić się na rywalizacji z Banikiem Ostrawa, bo bez pokonania czeskiej przeszkody, poniedziałkowe losowanie nie będzie miało żadnego znaczenia.

Ale heca, w Legii zagra Arkadiusz Reca! Chciał go Lech, wylądował w Warszawie!

W Lidze Konferencji wyjazd do Austrii lub Gruzji

Jeśli jednak nie poradzi sobie z Banikiem to spadnie do III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Tutaj zmierzy się z lepszym z pary Austria Wiedeń (Austria) - Spaeri Tbilisi (Gruzja). Pierwszy mecz 7 sierpnia w Warszawie, rewanż 14 sierpnia.

Legenda kadry nie ma wątpliwości po wyborze nowego selekcjonera. "Dobrze, że nie daliśmy reprezentacji szarlatanowi"

Jeżeli legioniści pokonają czeski Banik Ostrawa, w III rundzie eliminacji @EuropaLeague zmierzą się ze zwycięzcą pary NK Celje/AEK Larnaka.Pierwsze potencjalne spotkanie odbędzie się na wyjeździe. pic.twitter.com/bccvj1Oowp— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) July 21, 2025

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa w sezonie 2025/26 będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, będzie z tym duży problem Trudno powiedzieć