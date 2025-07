Spis treści

Jan Urban został 17 lipca zaprezentowany jako selekcjoner reprezentacji Polski. Zastąpił Michała Probierza, który zrezygnował z prowadzenia drużyny narodowej po przegranej z Finlandią 1:2 w Helsinkach w eliminacjach mistrzostw świata. Wpływ na decyzję poprzedniego szkoleniowca miał także konflikt z Robertem Lewandowskim, któremu dwa dni przed meczem z Finami zabrał opaskę kapitana. Lewandowski, którego nie było na czerwcowym zgrupowaniu, zdecydował się wtedy zrezygnować z gry w drużynie narodowej za kadencji Probierza. Zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym tłumaczył, że stracił zaufanie do niego.

Urban uważa, że sprawa z Lewandowskim jest zbyt poważna

Nowy selekcjoner ma poprawić atmosferę i relacje w ekipie Biało-czerwonych. Zamierza wyjaśnić sytuację z Robertem Lewandowskim, którego odwiedzi w Barcelonie.

- Wydaje mi się, że jest jakiś problem do rozwiązania - powiedział Jan Urban w Canal+ Sport. - Natomiast możemy rozmawiać, ale nie będziemy go rozwiązywać tutaj. A jeśli ja go mam rozwiązać, to na pewno nie przez telefon. Bo to jest zbyt poważna sytuacja. Zbyt poważna sprawa, żeby rozwiązać go na telefon - przekonywał.

Urban leci do Barcelony. Misja: Lewandowski

Szkoleniowiec zapowiedział, że poleci do Barcelony, aby spotkać się z Lewandowskim i na miejscu poznać jego stanowisko.

- Oczywiście, że trzeba będzie kupić bilet - tłumaczy Urban w Canal+ Sport. - Wiem, że opinie są takie: "o kolejny trener jedzie do Lewandowskiego". Nie patrzę na to w ten sposób. Ale też nie ulega wątpliwości, że to jest nasz lider, nasza gwiazda, którą możemy się nie pochwalić, a poszczycić. Bo to jest światowej klasy zawodnik, który zrobił bardzo wiele i w klubach, i w reprezentacji - dodał.

Tak Urban mówi o Lewandowskim. "Nasza gwiazda"

Selekcjoner nie ograniczy się tylko do spotkania z gwiazdą Barcelony. Zamierza także odwiedzić Piotra Zielińskiego w Mediolanie, jak również poznać opinie kadrowiczów, którzy mają w kadrze decydujące zdanie.

- I ja, żeby rozwiązać tą sytuację, chcę porozmawiać z Robertem - kontynuował Urban w Canal+ Sport. - Chcę porozmawiać z Piotrkiem Zielińskim. Chcę porozmawiać z radą drużyny. I być może na pewno jeszcze z innymi zawodnikami, wykorzystując ten czas, gdzie wiele lig jeszcze nie gra i nie można ich oglądać - zaznaczył.

Selekcjoner chce wiedzieć, co w trawie piszczy

Nowy trener drużyny narodowej zapewnia, że dopiero na podstawie rozmów z kadrowiczami, jak zapozna się z sytuacją, będzie podejmował decyzję. Nie zamierza działać pochopnie.

- To będą rozmowy, żebym wiedział i miał większą wiedzę na temat tego, jak to się mówi, co naprawdę w trawie piszczy, jak ta drużyna funkcjonuje. Chcę znać zdanie zawodników: "trenerze możemy zmienić to, a może byśmy zmienili to, czy tamto". Wtedy mogę podejmować decyzję, a nie robić to na oślep - wyznał Urban w Canal+ Sport.

Zdjęcia z prezentacji trenera Jana Urbana jako selekcjonera reprezentacji Polski można zobaczyć w galerii poniżej:

