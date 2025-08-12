Z kim Lech Poznań zagra w play-offach el. Ligi Europy? Znamy rywala „Kolejorza”. Kiedy grają?

2025-08-12 22:57

Lech Poznań pożegnał się z marzeniami o awansie do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mistrz PKO BP Ekstraklasy pożegnał się z eliminacjami w trzeciej rundzie. Lepsza okazała się Crvena Zvezda Belgrad, która wygrała w w dwumeczu 4:1. Lech Poznań jest pewny gry w Lidze Konferencji, ale ma szansę awansować do fazy ligowej Ligi Europy. Z kim podopieczni Nielsa Frederiksena zmierzą się w play-offach el. Ligi Europy?

Lech Poznań: Mikael Ishak

Z kim Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy?

Lech Poznań pożegnał się z marzeniami o awansie do Ligi Mistrzów. Podopieczni Nielsa Frederiksena zremisowali w rewanżu z Crveną Zvezdą Belgrad 0:1 po bramce Ndiaye z rzutu karnego na konie,c pierwszej połowy i golem Ishaka w doliczonym czasie drugiej połowy. Pierwsze spotkanie przy ulicy Bułgarskiej zakończyło się zwycięstwem Serbów 3:1. Crvena Zvezda nie była o wiele lepszym rywalem, ale potrafiła wykorzystać poważne problemy indywidualne Lecha.

W play-offach Ligi Mistrzów czekał już cypryjski zespół. Pafos FC pokonał Dynamo Kijów 2:0 w rewanżu 3. rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów i awansował do decydującego etapu, w którym zmierzy się z Crveną Zvezdą Belgrad.

Lech, po porażce 1:3 u siebie i 0:1 w Belgradzie, odpadł z rywalizacji o fazę ligową Ligi Mistrzów. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy „Kolejorz” zmierzy się z belgijskim KRC Genk.

KRC Genk – aktualna forma

KRC Genk dopiero rozpoczęło walkę w ligowych rozgrywkach. Pierwsze trzy mecze nie należały jednak do udanych – przegrali z Club Brugge 1:2, zremisowali z Antwerp 1:1 i przegrali ze Standardem Liege. KRC Genk zajmuje obecnie czternaste na szesnaście miejsc w tabeli.

Kiedy odbędą się mecze Lech Poznań – KRC Genk? Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 sierpnia, a rewanż tydzień później, 28 sierpnia.

