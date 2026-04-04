Atletico Madryt - FC Barcelona. Robert Lewandowski bohaterem. Kuriozalny gol Polaka!

Robert Lewandowski przeżywa ciężkie chwile po tym, jak reprezentacja Polski przegrała finał baraży o mundial ze Szwecją. Cała Polska zastanawia się teraz, czy "Lewy" zdecyduje się kontynuować karierę w kadrze. Na pewno po porażce ze Szwecją był mocno przybity, co doskonale było widać w jego pomeczowym wywiadzie dla TVP. Dlatego tym bardziej cieszy nas to, że Robert Lewandowski został bohaterem meczu Atletico Madryt - FC Barcelona. A początkowo nic na to nie wskazywało. Hansi Flick zdecydował, że Polak rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. I długo na niej siedział. W końcu dopiero w 80. minucie gry "Lewy" zameldował się na boisku.

Wprowadzenie Roberta Lewandowskiego niemieckiemu trenerowi Barcelony się opłaciło. Niecałe dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry na silne uderzenie z lewej strony zdecydował się Joao Cancelo. Po chwili niefortunną interwencję zaliczył bramkarz Atletico Juan Musso, który "wypluł" piłkę prosto na bark polskiego napastnika. Po odbiciu od ciała "Lewego" futbolówka znalazła się w bramce. Był to zapewne jeden z najbardziej kuriozalnych goli w długiej karierze naszego napastnika. Tym samym Robert Lewandowski ustalił wynik meczu Atletico Madryt - FC Barcelona na 1:2. Dwa pozostałe gole padły w końcówce pierwszej połowy. Najpierw prowadzenie graczom z Madrytu dał Giuliano Simeone, a po chwili wyrównał Marcus Rashford.

