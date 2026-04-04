Kolejny cios w Roberta Lewandowskiego! Przykre, jak został potraktowany cztery dni po klęsce ze Szwecją

Bartosz Olszewski likp
2026-04-04 20:24

Robert Lewandowski z reprezentacją Polski nie zdołał awansować na mundial 2026. Zdecydowała porażka z reprezentacją Szwecji w finale baraży, która jest u nas uznawana za klęskę. Cztery dni później Robert Lewandowski otrzymał kolejny cios. Tym razem w Hiszpanii. Przykre, jak został potraktowany jeden z najlepszych piłkarzy świata w XXI wieku.

Autor: Art Service

Robert Lewandowski na ławce rezerwowych w meczu Atletico Madryt - FC Barcelona

Nie tak zapewne wyobrażał sobie ostatnie dni Robert Lewandowski. Baraże o udział w mundialu 2026 rozpoczęły się dla nas dobrze. Co prawda z problemami, ale jednak pokonaliśmy Albanię 2:1 i awansowaliśmy do finału, gdzie czekała na nas reprezentacja Szwecji. W Sztokholmie polska reprezentacja sprawiała zdecydowanie lepsze wrażenie niż rywale, ale liczą się bramki, a tych Szwedzi strzelili trzy, przy dwóch naszych. Po meczu na murawie polały się łzy naszych piłkarzy, a Robert Lewandowski zamieścił na Instagramie wpis, który mógł sugerować jego pożegnanie z narodową drużyną. Potem okazało się jednak, że nie była to żadna deklaracja i kibicie liczą na to, że "Lewy" pozostanie w kadrze, której cały czas jest bardzo potrzebny. Inna sprawa, że teraz nie czas na rozmowy o reprezentacji, bo nasz kapitan wrócił do Hiszpanii, a tam w sobotę, 4 kwietnia, o godzinie 21, rozpocznie się szlagier La Liga: Atletico Madryt - FC Barcelona. Niestety na Roberta Lewandowskiego przed tym spotkaniem, a zaledwie cztery dni po klęsce ze Szwecją, spadł kolejny cios. 

Atletico Madryt - FC Barcelona. Składy

Wiadomo już bowiem, że "Lewy" nie znalazł się w pierwszym składzie na mecz Atletico Madryt - FC Barcelona. Co ciekawe, w  wyjściowej jedenastce nie ma także Ferrana Torresa, czyli głównego rywala Polaka do gry na środku ataku. Wygląda na to, że funkcję "9" pełnić będzie Dani Olmo, który do tej pory w zespole z Katalonii grywał jako ofensywny pomocnik. Trudno jednak przewidzieć, jak faktycznie będzie wyglądało ustawienie Barcelony.  Zarówno Robert Lewandowski, jak i Ferran Torres jednak znaleźni się w kadrze meczowej i jest wielce prawdopodobne, że w trakcie spotkania pojawią się na placu gry. 

Składy:

Atletico Madryt: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Nico - Koke, Giuliano Simeone, Vargas, Baena - Almada, Griezmann

FC Barcelona: Joan Garcia - Araujo, Gerard Martin, Cubarsi Cancelo - Eric Garcia, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford - Olmo.

