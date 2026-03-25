Syn Cristiano Ronaldo trenuje z Realem Madryt! Szykują dla niego kontrakt!

15-letni syn Cristiano Ronaldo, Cristiano junior, trenuje z akademią Realu Madryt.

Młody napastnik, który grał już w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii, może dołączyć do klubu, w którym jego ojciec jest legendą.

Czy Cristiano junior pójdzie w ślady ojca i powtórzy jego sukcesy w Realu Madryt?

Jak poinformował "The Athletic", najstarszy syn Cristiano Ronaldo trenował we wtorek z akademią Realu Madryt, mając na celu dołączenie do młodzieżowych drużyn klubu w najbliższej przyszłości. 15-letni Ronaldo Jr trenował z drużyną Under-16 Madrytu. Utalentowany Portugalczyk gra na pozycji napastnika i obecnie jest zawodnikiem akademii saudyjskiego klubu Al-Nassr z Saudi Pro League, do którego jego ojciec dołączył w grudniu 2022 roku. Występował już w młodzieżowej reprezentacji Porugalii i wróży mu się wielką karierę. Przenosiny do Madrytu oznaczałby dołączenie do klubu, w którym Ronaldo senior jest najlepszym strzelcem wszech czasów (zdobył 450 goli w 438 meczach).

Cristiano Ronaldo w ciągu dziewięciu lat spędzonych w stolicy Hiszpanii cztery razy wygrał Ligę Mistrzów, dwa razy hiszpańską La Ligę i dwa razy Puchar Króla. Cristiano Ronaldo Jr grał wcześniej w młodzieżowych drużynach Manchesteru United i Juventusu – dwóch kolejnych byłych klubów jego ojca – zanim przeniósł się do Al-Nassr. Chociaż urodził się w Stanach Zjednoczonych, pierwsze powołanie do młodzieżowej reprezentacji Portugalii otrzymał w maju ubiegłego roku. Zadebiutował w drużynie U-15 w meczu przeciwko Japonii w turnieju Vlatko Markovic International Tournament, a następnie zaczął grać w kadrze U-17.

41-letni Cristiano Ronaldo senior jest kapitanem pierwszej reprezentacji Portugalii od 2008 roku. Gwiazdor jest jej najlepszym strzelcem w historii – ma na koncie 143 gole strzelone w 226 meczach. Pomógł drużynie zdobyć mistrzostwo Europy w 2016 roku oraz wygrać edycje Ligi Narodów UEFA w sezonach 2018/19 i 2024/25.

31