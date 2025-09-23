Gala Złotej Piłki: Ewa Pajor z chwytającym za serce przemówieniem

Ewa Pajor nie miała sobie równych w poprzednim sezonie, jeśli chodzi o zdobywanie bramek. Polka została królową strzelczyń w lidze hiszpańskiej, a sumując występy we wszystkich rozgrywkach nie miała sobie równych w całej Europie. Jej bramki pozwoliły Barcelonie na wygranie wszystkiego, co było do wygrania w krajowych rozgrywkach – do pełni szczęścia zabrakło tylko wygrania Ligi Mistrzów – tam niespodziewanie Barcelona uległa w finale Arsenalowi.

Jako że Ewa Pajor była najlepszą strzelczynią Barcelony, może trochę dziwić, że zajęła dopiero 8. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, który wygrała Aitana Bonmati, czyli koleżanka Polki z Barcelony. Tak czy inaczej Ewa Pajor odebrała swoją nagrodę za dorobek strzelecki i nie kryła radości z tego powodu – Jestem poruszona i wdzięczna, że mogę stać tutaj przed wami. Mała dziewczynka z małej wioski w Polsce nigdy nawet nie marzyła, o momencie jak ten – o byciu zawodniczką Barcelony i reprezentowaniu swojego kraju. Po pierwsze chciałam podziękować moim koleżankom z drużyny. Nie mogłabym zdobyć tego trofeum bez was i to trofeum należy do naszego zespołu – powiedziała Ewa Pajor, co zostało nagrodzone oklaskami.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Ewie Pajor zabrakło słów. Widownia wsparła ją brawami

W dalszej części przemówienia Ewa Pajor dalej odnosiła się do zespołu, do tego jak pomaga się jej rozwijać i jak cieszy się, że może grać w tak wielkim klubie. W pewnej chwili nasza najlepsza piłkarka lekko się „zacięła”, szukając odpowiedniego słowa po angielsku, ale widownia była bardzo wyrozumiała i od razu dodała jej otuchy kolejną serią braw. – To nie jest łatwe być tutaj – skomentowała tę sytuację Pajor.

Na koniec wspomniała również, że ten rok był dla niej naprawdę wyjątkowy nie tylko dzięki sukcesom w Barcelonie, ale też grze w reprezentacji, z którą po raz pierwszy zakwalifikowała się na mistrzostwa Europy i na nich zagrała, zdobywając też swoją pierwszą bramkę w karierze na wielkiej imprezie reprezentacyjnej.