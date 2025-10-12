Ewa Pajor kontuzjowana. Dramat polskiej piłkarki. Są nowe informacje

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-10-12 20:25

Ewa Pajor przeżywa prawdziwy dramat. Fatalne informacje pojawiły się tuż przed niedzielnym meczem Litwa – Polska w Kownie. Nasza zawodniczka opuściła boisko przedwcześnie w spotkaniu Barcelony z Atletico Madryt. Polka zdobyła bramkę, ale po skręceniu prawego kolana musiała zejść z murawy. Pojawiły się nowe informacje w sprawie jej kontuzji.

Ewa Pajor

i

Autor: AKPA Ewa Pajor to najlepsza polska piłkarka.
  • Ewa Pajor doznała bardzo poważnej kontuzji
  • Kapitanka reprezentacji Polski opuściła boisko w 71. minucie meczu
  • Pojawiły się nowe informacje w sprawie jej urazu

Ewa Pajor doznała kontuzji podczas meczu z Atletico

Piłkarka reprezentacji Polski i Barcelony Ewa Pajor doznała kontuzji kolana w niedzielnym meczu 7. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy z Atletico Madryt, wygranym przez jej zespół 6:0. W poniedziałek przejdzie dokładne badania lekarskie.

28-letnia napastniczka strzeliła gola w 53. minucie, podwyższając wynik na 3:0, ale w 71. opuściła boisko ze łzami w oczach z powodu skręcenia prawego kolana. Zastąpiła ją Portugalka Kika Nazareth.

Dramat Ewy Pajor! Poważna kontuzja kolana i łzy rozpaczy, wyglądało to strasznie!

Nowe informacje w sprawie kontuzji Ewy Pajor

Jak poinformował klub, Pajor, która do Barcelony przeszła latem 2024 roku z VfL Wolfsburg, zostanie przebadana w poniedziałek i wówczas okaże się, jak poważny jest uraz.

Nowe informacje w sprawie urazu Ewy Pajor przekazują hiszpańskie media. Jak informuje Esport3, wszystko wskazuje na to, że Ewa Pajor zerwała więzadło krzyżowe przednie, co może skutkować wielomiesięczną przerwą.

Ewa Pajor na gali Złotej Piłki 2025
11 zdjęć

Ewa Pajor była wyróżniona nagrodą im. Gerda Muellera

W niedawnym plebiscycie magazynu „France Football” dla najlepszej zawodniczki świata (Złota Piłka) Pajor zajęła ósme miejsce. Podczas tej samej gali otrzymała nagrodę im. Gerda Muellera dla najskuteczniejszej piłkarki sezonu 2024/25.

Barcelona po siedmiu kolejkach hiszpańskiej ekstraklasy (Liga F) ma komplet 21 punktów i imponujący bilans bramek 37–1.

