Ewa Pajor kontuzjowana. Dramat polskiej piłkarki. Są nowe informacje

Ewa Pajor doznała bardzo poważnej kontuzji

Kapitanka reprezentacji Polski opuściła boisko w 71. minucie meczu

Pojawiły się nowe informacje w sprawie jej urazu

Ewa Pajor doznała kontuzji podczas meczu z Atletico

Piłkarka reprezentacji Polski i Barcelony Ewa Pajor doznała kontuzji kolana w niedzielnym meczu 7. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy z Atletico Madryt, wygranym przez jej zespół 6:0. W poniedziałek przejdzie dokładne badania lekarskie.

28-letnia napastniczka strzeliła gola w 53. minucie, podwyższając wynik na 3:0, ale w 71. opuściła boisko ze łzami w oczach z powodu skręcenia prawego kolana. Zastąpiła ją Portugalka Kika Nazareth.

Dramat Ewy Pajor! Poważna kontuzja kolana i łzy rozpaczy, wyglądało to strasznie!

Nowe informacje w sprawie kontuzji Ewy Pajor

Jak poinformował klub, Pajor, która do Barcelony przeszła latem 2024 roku z VfL Wolfsburg, zostanie przebadana w poniedziałek i wówczas okaże się, jak poważny jest uraz.

Nowe informacje w sprawie urazu Ewy Pajor przekazują hiszpańskie media. Jak informuje Esport3, wszystko wskazuje na to, że Ewa Pajor zerwała więzadło krzyżowe przednie, co może skutkować wielomiesięczną przerwą.

Ewa Pajor była wyróżniona nagrodą im. Gerda Muellera

W niedawnym plebiscycie magazynu „France Football” dla najlepszej zawodniczki świata (Złota Piłka) Pajor zajęła ósme miejsce. Podczas tej samej gali otrzymała nagrodę im. Gerda Muellera dla najskuteczniejszej piłkarki sezonu 2024/25.

Barcelona po siedmiu kolejkach hiszpańskiej ekstraklasy (Liga F) ma komplet 21 punktów i imponujący bilans bramek 37–1.