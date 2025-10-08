Gruchnęły pilne wieści o Ewie Pajor! Polscy kibice mają powody do radości

Za Ewą Pajor znakomity debiutancki sezon w barwach FC Barcelona. Do pełni szczęścia zabrakło tylko wygranej w finale Ligi Mistrzyń UEFA. Polka postara się o to z koleżankami w nowym sezonie, który rozpoczęły z przytupem. We wtorek Barcelona rozbiła u siebie Bayern Monachium aż 7:1, a Pajor strzeliła dwa gole! W lidze Barca zanotowała już 6 zwycięstw, a od najbliższego meczu z Atletico Madryt spotkania "Dumy Katalonii" w lidze będzie można oglądać także w Polsce.
Mecze Ewy Pajor w Barcelonie na antenach TVP
TVP będzie pokazywać mecze kobiecej Barcelony na podobnych warunkach, co w zeszłym sezonie. Od marca do końca rozgrywek poczynania Pajor i koleżanek były transmitowane w internecie, a także w TVP Sport. Na początku nowego sezonu brakowało transmisji, ale te wrócą już od niedzieli (12 października) i meczu Atletico Madryt - FC Barcelona. To starcie na szczycie - wiceliderki podejmą u siebie liderki tabeli.
Oznacza to, że kibice mogą śledzić prawie cały sezon hiszpańskiej ekstraklasy kobiet! W dotychczasowych sześciu meczach ligowych Pajor strzeliła 5 goli i zanotowała trzy asysty. W klasyfikacji strzelczyń lepsza jest tylko jej koleżanka z Barcelony - Claudia Pina (6 goli). Polka walczy więc o kolejną nagrodę dla zawodniczki z największą liczbą bramek. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie była najlepsza w całej Europie i podczas gali Złotej Piłki odebrała pierwszą w historii kobiecą nagrodę im. Gerda Muellera.
Wszystkie pozostałe mecze Barcelony w lidze hiszpańskiej będą transmitowane na stronie tvpsport.pl, w aplikacji mobilnej i smart TV. Wybrane spotkania będą pokazywane także w TVP Sport, a inne pojawią się na antenie w formie retransmisji. Uwaga - początek najbliższego meczu z Atletico już o godzinie 12:00!