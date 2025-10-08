Gruchnęły pilne wieści o Ewie Pajor! Polscy kibice mają powody do radości

Za Ewą Pajor znakomity debiutancki sezon w barwach FC Barcelona. Do pełni szczęścia zabrakło tylko wygranej w finale Ligi Mistrzyń UEFA. Polka postara się o to z koleżankami w nowym sezonie, który rozpoczęły z przytupem. We wtorek Barcelona rozbiła u siebie Bayern Monachium aż 7:1, a Pajor strzeliła dwa gole! W lidze Barca zanotowała już 6 zwycięstw, a od najbliższego meczu z Atletico Madryt spotkania "Dumy Katalonii" w lidze będzie można oglądać także w Polsce.

Niesamowite: Ewa Pajor znów to zrobiła! To była DEMOLKA!

Mecze Ewy Pajor w Barcelonie na antenach TVP

TVP będzie pokazywać mecze kobiecej Barcelony na podobnych warunkach, co w zeszłym sezonie. Od marca do końca rozgrywek poczynania Pajor i koleżanek były transmitowane w internecie, a także w TVP Sport. Na początku nowego sezonu brakowało transmisji, ale te wrócą już od niedzieli (12 października) i meczu Atletico Madryt - FC Barcelona. To starcie na szczycie - wiceliderki podejmą u siebie liderki tabeli.

QUIZ. Złota Piłka. Co wiesz o tej prestiżowej nagrodzie? Ograbiono z niej Lewandowskiego! Pytanie 1 z 12 Na rozgrzewkę bez szaleństw, żebyście kontuzji od razu nie złapali! Kto wygrał ostatnią edycję tego plebiscytu? Lamine Yamal Ousmane Dembele Mohamed Salah Następne pytanie

Oznacza to, że kibice mogą śledzić prawie cały sezon hiszpańskiej ekstraklasy kobiet! W dotychczasowych sześciu meczach ligowych Pajor strzeliła 5 goli i zanotowała trzy asysty. W klasyfikacji strzelczyń lepsza jest tylko jej koleżanka z Barcelony - Claudia Pina (6 goli). Polka walczy więc o kolejną nagrodę dla zawodniczki z największą liczbą bramek. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie była najlepsza w całej Europie i podczas gali Złotej Piłki odebrała pierwszą w historii kobiecą nagrodę im. Gerda Muellera.

Ewa Pajor na gali Złotej Piłki. Błyszczy z głębokim dekoltem w świecącej sukience!

Wszystkie pozostałe mecze Barcelony w lidze hiszpańskiej będą transmitowane na stronie tvpsport.pl, w aplikacji mobilnej i smart TV. Wybrane spotkania będą pokazywane także w TVP Sport, a inne pojawią się na antenie w formie retransmisji. Uwaga - początek najbliższego meczu z Atletico już o godzinie 12:00!