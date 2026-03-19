Nie żyje 31-letni polski piłkarz. Jego klub przekazał tragiczne wieści

Wiadomość o śmierci Michała Wołosa przekazano w środę, 18 marca.

Piłkarz Marcovii Marki w sierpniu skończyłby 32 lata.

Społeczność klubu z Marek pogrążyła się w żałobie na tę tragiczną wieść.

Nie żyje 31-letni polski piłkarz, Michał Wołos

Informację o śmierci Michała Wołosa przekazał jego klub.

"Są wiadomości, których nie chcielibyśmy nigdy przekazywać... Niestety dotarła do nas bardzo smutna informacja - w wieku 31 lat zmarł Michał Wołos, który jeszcze w rundzie jesiennej reprezentował barwy Marcovii" - napisała Marcovia Marki w oficjalnym komunikacie zamieszczonym w środę, 18 marca, w godzinach popołudniowych.

Polski piłkarz trafił do zespołu z podwarszawskich Marek w styczniu 2024 roku z Mazovii Mińsk Mazowiecki. Urodził się 20 sierpnia 1994 roku we Włodawie i karierę zaczynał w tamtejszej Włodawiance. Później trafił do juniorów Motoru i Widoku Lublin, a seniorską karierę rozpoczął w Polonii Przemyśl. Na przestrzeni lat reprezentowały także barwy następujących klubów: Orion Niedrzwica Duża, Lublinianka Lublin, Chełmianka Chełm, Motor Lublin, Orlęta Radzyń Podlaski i Kryształ Werbkowice. Stamtąd trafił do Mińska Mazowieckiego, a następnie Marek.

Najwięcej - ponad 4 sezony - spędził w Chełmiance. Śmierć Michała Wołosa wstrząsnęła społecznością Marcovii.

"Rodzinie oraz bliskim Michała składamy najszczersze wyrazy współczucia. Sobotnie spotkanie Marcovii z MKS Przasnysz poprzedzone zostanie minutą ciszy ku pamięci Michała" - poinformował oficjalnie klub, a pod komunikatem kibice wyrażali swój żal.

W sezonie 2025/2026 Marcovia występuje w rozgrywkach IV ligi. Po rundzie jesiennej zajmowała spadkowe, 17. miejsce. Rozgrywki wznowiono w weekend 14-15 marca.