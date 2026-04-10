Nie żyje Jacek Magiera. Były prezes Legii Warszawa żegna przyjaciela. Serce pęka

Jacek Magiera zmarł w wieku 49 lat w piątek, 10 kwietnia 2026.

Drugi trener reprezentacji Polski stracił przytomność podczas porannego treningu, a akcja ratunkowa nie przyniosła skutku.

Szokująca wiadomość wstrząsnęła polską piłką. Zdruzgotany jest m.in. były prezes Legii Warszawa, Bogusław Leśnodorski.

Były prezes Legii żegna Jacka Magierę. "Byłeś wspaniałym człowiekiem"

10 kwietnia 2026 roku już zawsze będzie kojarzyć się kibicom z niespodziewaną śmiercią Jacka Magiery. Uznany szkoleniowiec, który ostatnio pełnił rolę drugiego trenera reprezentacji Polski w sztabie Jana Urbana, zmarł w wieku 49 lat. Jak informuje Radio Wrocław, a także Krzysztof Stanowski, Magiera stracił przytomność podczas porannego biegania. Akcja ratunkowa nie przyniosła skutku, a o godzinie 11 szokującą informację oficjalnie potwierdził Polski Związek Piłki Nożnej.

Zanim stał się czołowym polskim trenerem, Magiera był świetnym piłkarzem. Karierę rozpoczął w rodzimym Rakowie Częstochowa, a w latach 1997-2006 był zawodnikiem Legii Warszawa. Karierę zakończył po rundzie jesiennej sezonu 2006/2007, rozwiązując wcześniej kontrakt z Cracovią, i błyskawicznie skupił się na roli trenera. Przez lata był asystentem w sztabie kolejnych trenerów Legii, aż w końcu sam objął ją w pamiętnym sezonie 2016/17 - z Ligą Mistrzów UEFA i mistrzostwem Polski. Klubem w tamtym czasie zarządzał Bogusław Leśnodorski, który pożegnał teraz zmarłego przyjaciela.

Żegnaj przyjacielu! Wspaniałym człowiek byłeś Jacek, jednym z najlepszych ludzi, jakich w życiu poznałem. Dziękuję Ci za wszystko - napisał były prezes Legii na portalu X.

Do swojego wpisu dołączył jedno z ostatnich wspólnych zdjęć, z Magierą i Janem Urbanem już w sztabie reprezentacji Polski.

Żegnaj przyjacielu🖤💔😥wspaniałym człowiek byłeś Jacek, jednym z najleszpszych ludzi jakich w życiu poznałem. Dziekuje Ci za wszystko❤️🤎🤍 pic.twitter.com/DwXCIn0cxu— B(L)1916 (@BL_1916) April 10, 2026

Magiera został zwolniony z Legii we wrześniu 2017 roku. Kilka miesięcy później trafił do PZPN, co zaowocowało pracą w roli selekcjonera kadr U-20, a następnie U-19. W 2021 r. wrócił do piłki klubowej, obejmując Śląsk Wrocław. W latach 2021-2022 i 2023-2024 prowadził ten klub, prowadząc go w drugim podejściu do wicemistrzostwa Polski. Później była już tylko reprezentacja Polski...

