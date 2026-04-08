Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze. Znamy pierwszego finalistę Pucharu Polski

Zawisza Bydgoszcz żegna się z Pucharem Polski po porażce u siebie z Górnikiem Zabrze 0:1. Jedynego gola strzelił Yvan Ikia Dimi, który do siatki trafił w 32. minucie. Piękny sen drużyny z czwartego poziomu rozgrywek w Polsce (III ligi) został przerwany. W drodze do półfinału PP Zawisza wyeliminował m.in. Wisłę Kraków. Gracze z Zabrza mimo bardzo skromnego zwycięstwa, byli drużyną znacznie lepszą, o czym świadczą statystyki. Piłkarze Górnika na bramkę rywali oddali 13 strzałów, z czego 4 celne, a zawodnicy Zawiszy zaledwie 3, z czego ani jeden nie był w światło bramki. Co prawda, w końcowym fragmencie meczu Bydgoszczanie mocno zaatakowali, ale nie byli w stanie znaleźć drogi do bramki strzeżonej przez Marcela Łubika. W finale Pucharu Polski Górnik Zabrze zmierzy się ze zwycięzcą meczu Raków Częstochowa - GKS Katowice. Spotkanie to zostanie rozgrane 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Triumfator Pucharu Polski ma zagwarantowane miejsce w eliminacjach do Ligi Europy.

50