Skrajnie niezręczna sytuacja przed półfinałem Pucharu Polski! Poszło o garnitury. Zbigniew Boniek spali się ze wstydu?!

Przed półfinałem Pucharu Polski Zawisza Bydgoszcz – Górnik Zabrze doszło do niezręcznej sytuacji na antenie TVP.

Radosław Gilewicz, były asystent trenera reprezentacji Polski, uderzył w Zbigniewa Bońka po tym, jak ten zaoferował garnitury dla piłkarzy Zawiszy, jeśli zdobędą Puchar Polski.

Gilewicz z wyrzutem wspomniał, że sztab Jerzego Brzęczka przez dwa lata bezskutecznie prosił o garnitury

Sytuacja wywołała śmiech w studiu i przypomniała kontrowersje wokół zwolnienia Brzęczka przed Euro 2020.

Zbigniew Boniek zaoferował garnitury dla piłkarzy Zawiszy Bydgoszcz

Awans do półfinału Pucharu Polski to dla piłkarzy Zawiszy Bydgoszcz wielki sukces. Przypomnijmy, że na co dzień ta drużyna gra na czwartym poziomie rozgrywkowym w Polsce (III lidze) i rywalizuje z takimi zespołami jak Cartusia Kartuzy, Wda Świecie czy Wikęd Luzino. Puchar Polski jednak rządzi się swoimi prawami i ekipa z Bydgoszczy wykorzystała okazję, by awansować aż do półfinału, gdzie trafiła na Górnik Zabrze. Po drodze wyeliminowała m.in. Wisłę Kraków. Jak wiadomo, w Zawiszy swoją wielką karierę zaczynał Zbigniew Boniek, w przeszłości wybitny piłkarz, a także prezes PZPN. Popularny "Zibi" niedawno złożył nietypową deklarację.

Garnitury jak podniosą puchar. Oferuje Zbigniew Boniek

- napisał na portalu X były prezes PZPN. Przed spotkaniem Zawisza - Górnik kwestia ta niespodziewanie powróciła za sprawą dziennikarza TVP Jacka Kurowskiego. Całkowicie niespodziewanie temat podchwycił ekspert telewizji - Radosław Gilewicz, który był asystentem Jerzego Brzęczka, gdy ten pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski.

Radosław Gilewicz uderza w Zbigniewa Bońka przez półfinałem Puchary Polski. Skrajnie niezręczna sytuacja

Nagle zrobiło się skrajnie niezręcznie. Radosław Gilewicz bowiem postanowił nie gryźć się w język. A może po prostu wypalił to spontanicznie? Tak czy owak wyszło - delikatnie mówiąc - niestandardowo.

Tak patrzę na tę obietnicę z zazdrością, szczerze Ci powiem, ze względu na to, że ja będąc w sztabie w Jurka Brzeczka w reprezentacji przez dwa lata prosiliśmy się o garnitury i przez dwa lata nie dostaliśmy garniturów

- powiedział z wyrzutem były piłkarz.

Trzeba było do finału awansować

- ratował sytuację dziennikarz TVP.

Tak, awansowaliśmy do finałów, zostaliśmy zwolnieni

- odparł Gilewicz.

Po tych słowach wszyscy wybuchnęli śmiechem. Można jednak odnieść wrażenie, że ten śmiech był nieco nerwowy. Swoją drogą ciekawe, czy Zbigniew Boniek spali się ze wstydu... A może puści to mimo uszu. Przypomnijmy, że pod wodzą Jerzego Brzęczka reprezentacja Polski awansowała do finałów Euro 2020. Mimo to selekcjoner został zwolniony, a drużynę na mistrzostwach Europy poprowadził Portugalczyk Paulo Sousa.

