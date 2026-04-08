Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać Puchar Polski NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-04-08 17:49

Zawisza Bydgoszcz podejmuje Górnik Zabrze w półfinale Pucharu Polski. Gospodarze to zespół trzecioligowy, więc faworyta wskazać łatwo. Czy Zawisza sprawi sensację, awansując do wielkiego finału na PGE Narodowym? Przekonamy się już dzisiaj. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Zawisza - Górnik NA ŻYWO.

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Trzecioligowa Zawisza Bydgoszcz staje przed historyczną szansą w półfinale Pucharu Polski, mierząc się z faworyzowanym Górnikiem Zabrze.
  • Mimo dużej różnicy poziomów, Górnik Zabrze podchodzi do meczu z respektem, świadomy presji i determinacji rywala.
  • Komplet ponad 20 tysięcy kibiców na stadionie zapowiada emocjonujące widowisko, które może zakończyć się sensacją.
  • Czy Zawisza Bydgoszcz zdoła pokonać giganta i awansować do wielkiego finału na PGE Narodowym? Sprawdź, gdzie oglądać transmisję!

Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze SKŁADY

Mecz Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze w półfinale Pucharu Polski w środę o godzinie 18. Gospodarze są największą sensacją 72. edycji pucharowej rywalizacji. Poprzednim zespołem z czwartego szczebla rozgrywkowego, jaki zawitał do czołowej czwórki Pucharu Polski, była Olimpia Grudziądz w sezonie 2021/22, czyli cztery lata temu. Poniżej składy:

Zawisza Bydgoszcz: Oczkowski - Sławek, Golak, Staniak, Wszołek, Rak, Kona, Szramowski, Cywiński, Strzyżewski, Kozłowski.

Górnik Zabrze:  Łubik - Olkowski, Janicki, Josema, Janża, Hellebrand, Kubicki, Sadilek, Dimi, Ambros, Liseth.

Zawisza - Górnik w Pucharze Polski

Półfinał Pucharu Polski Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze zapowiada się ciekawie. Choć różnica poziomów jest wyraźna, w sztabie Górnika nikt nie zamierza lekceważyć Bydgoszczan. - Analizowaliśmy już grę rywala i wiem, że nie będzie łatwo, także dlatego, że będziemy pod presją, ale musimy dać radę - zaznaczył trener Michal Gasparik.

Na trybunach obiektu im. Zdzisława Krzyszkowiaka spodziewany jest komplet ponad 20 tysięcy kibiców. – Musimy sobie dać radę z presją - przyznał trener Michal Gasparik. Zabrzanie w sobotę pokonali u siebie w lidze Cracovię 3:0. - Myślę, że to nam pomoże. Wszyscy widzą, że płynie od nas taka dobra energia. I potrzebujemy ją utrzymać w półfinale, dać z siebie 120 procent. O lekceważeniu rywala nie ma mowy, ale w Bydgoszczy będzie na nas ciążyć duża presja. Najważniejsze, żebyśmy pokazali jakość, zagrali na luzie, a wtedy awansujemy - dodał.

Zawisza - Górnik Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze w 1/2 finału Pucharu Polski zostanie rozegrany w środę 8 kwietnia 2026. Początek meczu Zawisza - Górnik o godzinie 18. Transmisja TV z meczu Zawisza - Górnik na antenie TVP Sport oraz online na SPORT.TVP.PL

Sonda
Kto awansuje do finału Pucharu Polski: Zawisza Bydgoszcz czy Górnik Zabrze?
Zbigniew Boniek radzi nowemu prezesowi PZPN
PUCHAR POLSKI