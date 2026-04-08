Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać Puchar Polski NA ŻYWO?

Trzecioligowa Zawisza Bydgoszcz staje przed historyczną szansą w półfinale Pucharu Polski, mierząc się z faworyzowanym Górnikiem Zabrze.

Mimo dużej różnicy poziomów, Górnik Zabrze podchodzi do meczu z respektem, świadomy presji i determinacji rywala.

Komplet ponad 20 tysięcy kibiców na stadionie zapowiada emocjonujące widowisko, które może zakończyć się sensacją.

Czy Zawisza Bydgoszcz zdoła pokonać giganta i awansować do wielkiego finału na PGE Narodowym?

Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze SKŁADY

Mecz Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze w półfinale Pucharu Polski w środę o godzinie 18. Gospodarze są największą sensacją 72. edycji pucharowej rywalizacji. Poprzednim zespołem z czwartego szczebla rozgrywkowego, jaki zawitał do czołowej czwórki Pucharu Polski, była Olimpia Grudziądz w sezonie 2021/22, czyli cztery lata temu. Poniżej składy:

Zawisza Bydgoszcz: Oczkowski - Sławek, Golak, Staniak, Wszołek, Rak, Kona, Szramowski, Cywiński, Strzyżewski, Kozłowski.

Górnik Zabrze: Łubik - Olkowski, Janicki, Josema, Janża, Hellebrand, Kubicki, Sadilek, Dimi, Ambros, Liseth.

Zawisza - Górnik w Pucharze Polski

Półfinał Pucharu Polski Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze zapowiada się ciekawie. Choć różnica poziomów jest wyraźna, w sztabie Górnika nikt nie zamierza lekceważyć Bydgoszczan. - Analizowaliśmy już grę rywala i wiem, że nie będzie łatwo, także dlatego, że będziemy pod presją, ale musimy dać radę - zaznaczył trener Michal Gasparik.

Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze: Utrudnienia przed półfinałem Pucharu Polski! Pilny komunikat

Na trybunach obiektu im. Zdzisława Krzyszkowiaka spodziewany jest komplet ponad 20 tysięcy kibiców. – Musimy sobie dać radę z presją - przyznał trener Michal Gasparik. Zabrzanie w sobotę pokonali u siebie w lidze Cracovię 3:0. - Myślę, że to nam pomoże. Wszyscy widzą, że płynie od nas taka dobra energia. I potrzebujemy ją utrzymać w półfinale, dać z siebie 120 procent. O lekceważeniu rywala nie ma mowy, ale w Bydgoszczy będzie na nas ciążyć duża presja. Najważniejsze, żebyśmy pokazali jakość, zagrali na luzie, a wtedy awansujemy - dodał.

Zawisza - Górnik Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze w 1/2 finału Pucharu Polski zostanie rozegrany w środę 8 kwietnia 2026. Początek meczu Zawisza - Górnik o godzinie 18. Transmisja TV z meczu Zawisza - Górnik na antenie TVP Sport oraz online na SPORT.TVP.PL

