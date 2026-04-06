Mileta Rajović z dubletem! Jednorazowy wyskok czy przełamanie napastnika Legii?

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-04-06 23:22

Ostatnio głównie zbierał cięgi, bo zawodził na całej linii. Wydawało się, że nie ma nadziei na to, że się przebudzi. Ale wydarzył się cud. Mileta Rajović (27 l.) strzelił dwa gole i zapewnił Legii wygraną z Pogonią 2:0 w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Mileta Rajović, napastnik Legii Warszawa
  • Legia Warszawa przełamała złą passę, wygrywając z Pogonią Szczecin 2:0, co było ich pierwszym wyjazdowym zwycięstwem od lipca ubiegłego roku.
  • Bohaterem meczu został Mileta Rajović, który, pomimo wcześniejszej krytyki, strzelił dwa gole, zapewniając Legii cenne punkty.
  • Trener Marek Papszun podkreślał wiarę w swojego podopiecznego i zadowolenie z kompleksowego występu drużyny, która zagrała jeden z najlepszych meczów w rundzie.
  • Czy to zwycięstwo zwiastuje powrót Legii do formy i pozwoli jej na skuteczną walkę o utrzymanie w Ekstraklasie?

Trener Marek Papszun cały czas powtarzał, że wierzy w podopiecznego. Promykiem nadziei był mecz kontrolny z Riga FC. To właśnie w starciu z mistrzem Łotwy Mileta Rajović popisał się hat-trickiem. Potrzebował na to 26 minut.

Szkoleniowiec miał wyczucie, bo to właśnie Duńczyk ustrzelił dublet w starciu z Pogonią. W pierwszej połowie zaskoczył bramkarza gospodarzy, który w tej sytuacji popełnił błąd. Zaraz po przerwie Rajović z bliska skierował piłkę do siatki. Jednak największe zasługi w tej akcji miał Rafał Adamski, który zagrał tak, że jego partner z ataku dostawił tylko nogę.

- Dla mnie najważniejsza jest drużyna i to, żeby Legia wygrywała - powiedział Papszun. - Tak musi myśleć każdy zawodnik, każdy pracownik w klubie. Musi się poświęcić i oddać drużynie. Mileta tak robi. W jego przypadku cieszę się, że akurat to on zdobył te bramki - dodał.

Trzeba kontynuować zwycięstwa Legii

Papszun przypomniał to, jak odbierane były poprzednie występy Rajovicia.

- Wiemy, z jaką krytyką musiał mierzyć się, mniej czy bardziej uzasadnioną - zaznaczył trener Legii. - To już jest dyskusyjne. Wierzyłem, że konsekwentna praca i wsparcie jego osoby przyniesie efekty. Trzeba kontynuować zwycięstwa Legii. Jeżeli Mileta będzie grał tak jak dzisiaj, ale nie strzelał goli, a Legia wygrywała, to też będzie dobrze. Ale jak coś dołożył, to będzie jeszcze lepiej - przyznał z uśmiechem.

To dla Legii najlepszy mecz w tej rundzie

Dla Legii była to pierwsza wygrana na wyjeździe od lipca ubiegłego roku.

- Gratulacje dla drużyny, dla całej szatni za zwycięstwo na wyjeździe - wyznał Papszun. - Ta seria była przerażająca. Wygrywamy z drużyną własnego boiska, bo Pogoń u siebie zdobywa większość punktów. Tym bardziej cenna jest ta wygrana. Zagraliśmy chyba najlepszy mecz w rundzie. Kompleksowy, równy, nie zdarzały się nam duże, indywidualne błędy. To jest bardzo pocieszające - analizował.

Przed Legią kolejny finał w sobotę z Górnikiem Zabrze

Jednak szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej wciąż znajduje się warszawski klub.

- Jest to pierwszy z ośmiu finałów, które są przed nami - przekonywał. - Bardzo się cieszę, że po przerwie reprezentacyjnej tak to wyglądało. Kolejny finał w sobotę z Górnikiem. Pocieszyliśmy się chwilę, ale musimy już myśleć o kolejnym meczu - podkreślił Papszun.

