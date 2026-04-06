Kamil Grabara na czele wstydliwego rankingu. Najgorszy wynik w Europie

To dopiero drugi sezon Grabary w Bundeslidze. W debiutanckiej kampanii w barwach VfL Wolfsburg puścił 49 goli w 29 meczach. Obecne rozgrywki wyglądają jednak znacznie gorzej.

Paradoksalnie Polak ma obecnie wyższy procent obronionych strzałów niż choćby Manuel Neuer z Bayernu, a w styczniu został wybrany czwartym najlepszym bramkarzem ligi według tygodnika „Kicker”. Do tego dorzucił sześć czystych kont. Problem w tym, że koledzy z obrony kompletnie nie dotrzymują mu poziomu.

Ostatni tydzień był dla 27-latka wyjątkowo pechowy. We wtorek reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 2:3 w finale baraży o awans do mistrzostw świata, a Grabara nie był pewnym punktem drużyny – zwłaszcza przy decydującym golu szybko i niedokładnie wznowił grę.

Dwa dni później jego VfL Wolfsburg, mimo prowadzenia 3:1, przegrał z Bayerem Leverkusen 3:6. Dwa z sześciu goli dla Aptekarzy padły z rzutów karnych. W efekcie po 28 kolejkach Bundesligi (w których Grabara zagrał we wszystkich spotkaniach) Polak puścił już 63 gole. To najgorszy bilans wśród wszystkich bramkarzy w pięciu największych ligach Europy.

Dla porównania – tyle samo bramek straciło Heidenheim, ale ich niechlubny rekord „rozłożyli” na dwóch bramkarzy: Diant Ramaj (61 goli) i Frank Feller.

Jak wygląda sytuacja w pozostałych topowych ligach?

W Serie A najgorzej spisuje się Pisa, tracąc 55 bramek (podzielonych między Nicolasa Andrade, Adriana Sempera i Simone'a Scuffeta).

W LaLiga po 50 bramek stracili bramkarze Sevilli i Levante.