Rozkapryszony gwiazdor Bayernu znieważył kolegę, bo ten chciał z nim zdjęcie. Kuriozalne zachowanie przed hitem Ligi Mistrzów!

Michael Olise z Bayernu budzi kontrowersje dziwnym zachowaniem.

Dziwne zachowanie Olise: środkowy palec i bojkot świętowania

W 31. kolejce Bundesligi Bayern Monachium odniósł dramatyczne zwycięstwo 4:3 nad FSV Mainz 05, odrabiając trzybramkową stratę. Po ostatnim gwizdku, kiedy piłkarze cieszyli się z triumfu, doszło do kuriozalnego incydentu. Uradowany Jamal Musiala podszedł do Michaela Olise, by zrobić wspólne zdjęcie. Reakcja Francuza była jednak szokująca: 24-latek pokazał koledze z drużyny środkowy palec, a następnie zirytowany odepchnął go. To tylko jeden z wielu przejawów dziwnego zachowania Olise, które obserwowano od pewnego czasu.

Przeczytaj także: Jan Tomaszewski nie wytrzymał po meczu Barcelony. Grzmoty!

Podczas świętowania 35. mistrzostwa Niemiec, pomocnik odmówił udziału w grupowym zdjęciu i nie założył specjalnej koszulki przygotowanej na triumf. Jego postawa jest opisywana jako ordynarna i wycofana z życia zespołu.

Real Madryt kusi 175 milionami euro. Czy to presja na transfer?

Spekulacje na temat przyszłości Michaela Olise nabierają tempa. Real Madryt otwarcie wyraża zainteresowanie francuskim skrzydłowym, a hiszpańskie media donoszą o planowanej ofercie w wysokości aż 175 milionów euro. Ta astronomiczna kwota świadczy o determinacji Królewskich, by pozyskać zawodnika, który w obecnym sezonie notuje imponujące statystyki: 45 meczów, 18 goli i 29 asyst. Olise, wszechstronny i kreatywny, idealnie wpisuje się w profil gracza, który ma wzmocnić ofensywę Realu po nieudanym sezonie.

Zobacz też: Oskar Pietuszewski znów zagrał świetny mecz w FC Porto! Co za akcje Polaka! [WIDEO]

Wartość rynkowa Olise szacowana jest na około 140 milionów euro, więc oferta Realu znacząco ją przewyższa, co mogłoby skłonić Bayern do negocjacji. Jednak klub z Monachium nie jest zmuszony do sprzedaży i ma silną pozycję negocjacyjną. Ostateczna decyzja zależy od kilku czynników: stanowiska Bayernu, oczekiwań finansowych oraz woli samego piłkarza. Czy to właśnie ta potencjalna transakcja stoi za kontrowersyjnym zachowaniem Olise?

Jan Tomaszewski wściekły na Barcelonę. “Traktują Roberta per NOGA”