Koszmar Kamila Grabary! Wszystko przepadło. Co on teraz zrobi?!

Kamil Grabara spada z Bundesligi

To już pewne! Kamil Grabara spadł z Bundesligi. Przypomnijmy, że w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech VFL Wolfsburg, którego barw broni polski bramkarz, zajął 16. miejsce, co skutkowało ostatnią szansą na utrzymanie. O wszystkim zdecydować miały dwa spotkania barażowe z SC Paderborn 07. W pierwszym spotkaniu - rozgrywanym w Wolfsburgu - padł bezbramkowy remis. W rewanżu lepsi okazali gracze z Padoborn. Mecz jednak zaczął się dla nich fatalnie. Już w 3. minucie piłkarze z miasta Volkswagena objęli prowadzenie. Piłkę do siatki skierował Dzenan Pejcinović. Jak się potem okazało, było to miłe złego początki dla Wolfsburga. Dziesięć minut później czerwoną kartkę otrzymał Joakim Mahle i drużyna Kamila Grabary musiała radzić sobie w dziesiątkę. W 38. minucie wyrównał Filip Bilbija. Zwycięzcę meczu wyłoniła dopiero dogrywka. Gola na wagę awansu Padeborn strzelił Laurin Curda. Była 100. minuta gry...

Wynik dwumeczu VFL Wolfsburg - SC Padeborn 07 oznacza, że w 1. Bundeslidze w sezonie 2026/27 nie zobaczymy zawodników tego pierwszego klubu. Wszystko przepadło! Kamil Grabara ma prawo być sfrustrowany. W końcu przez długą cześć rozgrywek zbierał wysokie noty, co zaowocowało także występami w drużynie narodowej. Po spadku sytuacja Polaka się skomplikuje. Niewykluczone, że Kamil Grabara dostanie ofertę do silniejszego zespołu. O takiej możliwości głośno było już w styczniu.

Jeśli zespół zakończy sezon w dolnej części tabeli, nie zdziwię się, jeśli Kamil zdecyduje się na przenosiny do lepszego ośrodka. Na pewno kilka drużyn prezentujących się zdecydowanie lepiej go obserwuje. Jest wprost skrojony do Eintrachtu, byłby tam dużym wzmocnieniem, w porównaniu do popełniającego błędy Kaua Santosa. Jeżeli Alexander Nuebel wróci do Bayernu, ciekawym kierunkiem byłby także VFB Stuttgart, zajmujący czołowe miejsce w tabeli

- mówił wówczas niemiecki dziennikarz Franz Krafczyk w rozmowie z portalem Sportowe Fakty WP.

