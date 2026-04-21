Będzie transfer z udziałem Polaka. Niemcy złożyli obietnicę, miliony na stole

Kamiński trafił do Kolonii latem ubiegłego roku na roczne wypożyczenie. Zmiana otoczenia wyraźnie mu pomogła – 23-latek zagrał we wszystkich 30 ligowych spotkaniach, za każdym razem wychodząc w podstawowym składzie. Co więcej, żaden z jego kolegów nie spędził na boisku więcej minut.

Na swoim koncie ma 7 goli i 5 asyst. Trener Lukas Kwasniok cenił jego wszechstronność i ustawiał go aż na ośmiu różnych pozycjach – od ataku, przez pomoc, aż po obronę. Dopiero za kadencji Rene Wagnera Polak wrócił na stałe na swoją ulubioną pozycję lewego skrzydłowego.

40

Kwota transferu wynosi 5,5 mln euro, co przy obecnej dyspozycji Polaka może okazać się świetną okazją. Jednocześnie „Kicker” informuje, że w kontrakcie Kamińskiego zawarto osobną klauzulę odstępnego na poziomie 20 mln euro. W Kolonii obawiają się, że może ona zostać uruchomiona już tego lata, ponieważ piłkarz wzbudza zainteresowanie innych klubów.