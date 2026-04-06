Karol Nawrocki znowu na celowniku kibiców! Mocny transparent na meczu Wisły Kraków

Starcie w Krakowie trzymało w napięciu do samego końca, choć wszystkie bramki padły już przed przerwą. Po meczu mówi się jednak nie tylko o wyniku i dopingu fanów „Białej Gwiazdy”.

Prezydent Karol Nawrocki jest dobrze znany w środowisku kibicowskim w Polsce. Sam otwarcie deklaruje się jako wielki fan Lechii Gdańsk. Pod koniec marca 2026 roku poważnie jednak „podpadł” swoim stadionowym zapleczu.

Stało się tak, ponieważ zawetował nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Nowe przepisy miały m.in. zakazać wykorzystywania dowodów zdobytych przez policję lub prokuraturę z naruszeniem prawa, znieść tzw. areszt wydobywczy oraz zmienić zasady przyznawania statusu świadka koronnego. To rozwiązania, na których szczególnie zależy środowisku kibicowskiemu.

Weto prezydenta wywołało falę oburzenia na trybunach wielu stadionów – także w Gdańsku. Hasła typu „Nie jesteś jednym z nas” czy „Judasz” pojawiły się na oprawach na całym kraju.

Protest przeciwko decyzji Nawrockiego trwa w najlepsze, co wyraźnie było widać podczas meczu Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna.

„Karol Nawrocki – niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tkom podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody” – taki transparent wywiesili kibice „Białej Gwiazdy”.