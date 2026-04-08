Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze: Utrudnienia przed półfinałem Pucharu Polski! Pilny komunikat

Zmiany w organizacji ruchu i wzmożone działania policjantów zaplanowano w środę w Bydgoszczy w związku z półfinałowym meczem Pucharu Polski: Zawisza - Górnik Zabrze.

Spotkanie na Stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy ulicy Gdańskiej 163 rozpocznie się o godzinie 18.

Mecz trzecioligowego Zawiszy Bydgoszcz i ekstraklasowego Górnika Zabrze ma obserwować 20 tys. kibiców!

Puchar Polski: Utrudnienia przed meczem Zawisza - Górnik

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy poinformował, że zmiany w organizacji ruchu w okolicach stadionu zostaną wprowadzone w dniu meczu o godzinie 15 i będą obowiązywać do około godziny po meczu. Zamknięty zostanie dla ruchu odcinek ulicy Gdańskiej od ulic Powstańców Warszawy i Czerkaskiej do ulicy Modrzewiowej. Zmiany nie będą dotyczyć pojazdów komunikacji publicznej. Tymczasowe miejsca parkingowe zostaną wyznaczone na terenach zielonych wzdłuż ul. Gdańskiej, na odcinku od ul. Rekreacyjnej do ul. Sądeckiej. Służby drogowe zalecają dojazd do stadionu od strony północnej, czyli do Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego i ul. Jeździeckiej.

W związku z meczem przewidywane są utrudnienia w ruchu od godziny 15 na ulicy Gdańskiej, ale również na ulicach Zygmunta Augusta, Artyleryjskiej, Zaświat i Powstańców Warszawy. To tędy będzie wiodła trasa przejścia ok. dwóch tysięcy kibiców gości z dworca kolejowego Bydgoszcz Główna na stadion i z powrotem.

Po zakończeniu meczu przewidziano dodatkowe kursy autobusów miejskich, zastępujących z powodu remontów tramwaje (linia „ZaT”) w kierunku Ronda Jagiellonów w centrum miasta. Autobusy będą oczekiwać na pasażerów pomiędzy ul. Modrzewiową i ul. Powstańców Warszawy, na wysokości istniejących przystanków.

Policja zaapelowała do wybierających się na mecz, aby nie odkładali tego na ostatnią chwilę. Apel skierowany został również do zmotoryzowanych mieszkańców Bydgoszczy i okolic, by z wyprzedzeniem zaplanowali przemieszczanie się lub wybierali alternatywne trasy dojazdu. Wszyscy kierowcy proszeni są o cierpliwość, jazdę zgodnie z przepisami i respektowanie poleceń policjantów kierujących ruchem.

Apele o uwzględnienie tego, że część ulic będzie zamknięta dotyczą również mieszkańców dzielnic w sąsiedztwie stadionu - Osiedla Leśnego i Śródmieścia, a także pacjentów 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką przy ul. Powstańców Warszawy.

Porządku i bezpieczeństwa będą strzegły wzmocnione siły bydgoskiej policji pionów prewencji, kryminalnego i ruchu drogowego oraz przewodnicy psów służbowych. Będą oni wpierani przez funkcjonariuszy oddziałów prewencji z Bydgoszczy, Poznania i Łodzi.